В Сети появился первый трейлер юбилейного, 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Роль «агента 007» вновь исполнил Дэниел Крэйг — актер воплощает образ секретного агента британской службы разведки МИ-6 в пятый раз. В роли антагониста — оскароносный Рами Малек.
По сюжету, «агент 007» временно отошел от службы и обосновался на Ямайке. Там его находит старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи — спасти похищенного ученого. «Миссия оказывается гораздо более коварной, чем ожидалось — Бонд выходит на след таинственного злодея, вооруженного опасными новыми технологиями», — говорится в аннотации. Сценаристами выступили Нил Первис и Роберт Уэйд, в режиссерском кресле — Кэри Фукунага.
В касте юбилейного фильма помимо Дэниела Крейга замечены Ана де Армас, Леа Сейду, Дэвид Денсик, оскароносец и экранный Фредди Меркьюри Рами Малек, Наоми Харрис, Бен Уишоу и другие. Мировая премьера запланирована на 3 апреля 2020 года, в российский прокат картина выйдет 9 апреля.
Напомним, о том, что Дэниел Крэйг снова вернется к роли Джеймса Бонда, стало известно летом 2017 года. Актер уже снялся в четырех фильмах франшизы. После премьеры последней части «007: Спектр» Крэйг заявил, что скорее перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме о Бонде. После этого в прессе гадали, кто же займет его место, а в июне 2019 года в Сети появилось видео со съемок новой части бондианы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.