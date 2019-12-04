По сюжету, «агент 007» временно отошел от службы и обосновался на Ямайке. Там его находит старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ и просит о помощи — спасти похищенного ученого. «Миссия оказывается гораздо более коварной, чем ожидалось — Бонд выходит на след таинственного злодея, вооруженного опасными новыми технологиями», — говорится в аннотации. Сценаристами выступили Нил Первис и Роберт Уэйд, в режиссерском кресле — Кэри Фукунага.

В касте юбилейного фильма помимо Дэниела Крейга замечены Ана де Армас, Леа Сейду, Дэвид Денсик, оскароносец и экранный Фредди Меркьюри Рами Малек, Наоми Харрис, Бен Уишоу и другие. Мировая премьера запланирована на 3 апреля 2020 года, в российский прокат картина выйдет 9 апреля.

Напомним, о том, что Дэниел Крэйг снова вернется к роли Джеймса Бонда, стало известно летом 2017 года. Актер уже снялся в четырех фильмах франшизы. После премьеры последней части «007: Спектр» Крэйг заявил, что скорее перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме о Бонде. После этого в прессе гадали, кто же займет его место, а в июне 2019 года в Сети появилось видео со съемок новой части бондианы.