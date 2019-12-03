На Apple TV+ выходит сериал М. Найт Шьямалана «Дом с прислугой». Кинокритик Иван Пугин рассказывает (без спойлеров!), как этот хоррор-проект превращается в триллер и почему это хорошо.
Почему нужно смотреть сериал М. Найта Шьямалана «Дом с прислугой»?
Элитный район Филадельфии, где в вековых зловещих браунстоунах живет верхушка американского среднего класса. Небольшая семья: муж – работающий на дому кулинарный шеф-консультант, жена – репортер одного из ТВ-каналов. Чтобы присматривать за недавно родившимся ребенком, из Висконсина выписана восемнадцатилетняя няня с ангельской внешностью. Без сомнения, что-то здесь пойдет не так.
Пожалуй, это наиболее полное описание сюжета нового проекта недавно запустившегося Apple TV+, которое нужно знать зрителю. «Дом с прислугой» (в оригинале Servant) – это хоррор, причем психологический, а в таком жанре знание сюжетных поворотов может испортить впечатление от просмотра. Вдобавок, исполнительным продюсером и режиссером части эпизодов (всего их 10) стал великий и ужасный М. Найт Шьямалан. Номинант «Оскара» в последнее время планомерно возвращает себе утерянную из-за пары неудач репутацию мастера атмосферного саспенса и неожиданных сюжетных твистов. А впечатление от просмотра, например, его «Шестого чувства» можно легко испортить, раскрыв главную интригу фразой из всего трех слов.
Помимо Шьямалана, остальной состав сериала более скромный. Мужа играет британец Тобби Кеббелл из «Рок-н-ролльщика» Гая Ричи и недавнего «Варкрафта», жену – Лорен Эмброуз из «Торчвуда» и новых «Секретных материалов». Руперт Грин (Рон Уизли из «Гарри Поттера») выступает в роли младшего брата жены, любителя вина и теорий заговора. А самым загадочным персонажем проекта, няней маленького ребенка, стала Нелл Тайгер Фри – Мирцелла Баратеон из «Игры престолов» (тут ее почти не узнать без присущей всем детям Серсеи и Джейме копны золотых волос).
Хоррор – жанр, для которого важно совместное переживание эмоций зрителями в кинотеатре. И он, несомненно, многое теряет при домашнем просмотре – всегда можно нажать на паузу и пойти заваривать чай с ромашкой, чтобы успокоиться. Поэтому выпуск сериала ужасов на стриминг-сервисе – предприятие весьма рискованное. Шьямалановский проект не стал для Apple TV+ флагманским, как «Утреннее шоу», а вышел на несколько недель позже, чтобы не затеряться среди премьер. Схема выхода осталась прежней: сначала три серии одновременно, затем по одной раз в неделю. По задумке маркетологов, семь дней ожидания должны пройти за обсуждением в соцсетях, как события будут развиваться дальше.
Но в соцсетях, помимо версий происходящего, обсуждается и другое: действительно ли был необходим сериал? Почему нельзя было уместить эту историю не в пяти часах, а в полутора, и не выиграла ли бы она от этого? Не пресловутый ли это bloat (искусственное раздувание хронометража, подробнее об этом приеме здесь)? По первым сериям кажется, что это так, ведь самые важные сюжетные твисты происходят в начале, а потом действие словно начинает буксовать. Но Шьямалан выступает здесь как действительно опытный продюсер, ведь где не доработал сценарист, на помощь приходит оператор Майк Юлакис, уже сотрудничавший с ним в «Сплите» и «Стекле», а также снявший высоко оцененный хоррор «Мы» Джордана Пила. Зловещий дом, его обитатели и происходящие с ними события сняты так интересно и необычно, что иногда хочется снова пересмотреть ту или иную сцену. А это было бы сложно сделать в кинотеатре. Так что хоррор получился медленный, красивый, да и постепенно становящийся скорее триллером. От Шьямалана можно ожидать всего, чего угодно – возможно, к концу сезона это вообще превратится в черную комедию.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.