Почему нужно смотреть сериал М. Найта Шьямалана «Дом с прислугой»?

Элитный район Филадельфии, где в вековых зловещих браунстоунах живет верхушка американского среднего класса. Небольшая семья: муж – работающий на дому кулинарный шеф-консультант, жена – репортер одного из ТВ-каналов. Чтобы присматривать за недавно родившимся ребенком, из Висконсина выписана восемнадцатилетняя няня с ангельской внешностью. Без сомнения, что-то здесь пойдет не так.

Пожалуй, это наиболее полное описание сюжета нового проекта недавно запустившегося Apple TV+, которое нужно знать зрителю. «Дом с прислугой» (в оригинале Servant) – это хоррор, причем психологический, а в таком жанре знание сюжетных поворотов может испортить впечатление от просмотра. Вдобавок, исполнительным продюсером и режиссером части эпизодов (всего их 10) стал великий и ужасный М. Найт Шьямалан. Номинант «Оскара» в последнее время планомерно возвращает себе утерянную из-за пары неудач репутацию мастера атмосферного саспенса и неожиданных сюжетных твистов. А впечатление от просмотра, например, его «Шестого чувства» можно легко испортить, раскрыв главную интригу фразой из всего трех слов.