Настигнутая ошибками прошлого, Наташа Романофф решает раз и навсегда разобраться с «Красной комнатой» — программой по созданию профессиональных убийц, стараниями которой она сама стала Вдовой. Наташе предстоит встретитьсяс другой выпускницей «Красной комнаты» Еленой Беловой (в исполнении актрисы Флоренс Пью), а также разобраться с профессиональным наемником Таскмастером и российским супергероем Красным Стражем (Дэвид Харбор).

Главные роли в предстоящей картине исполнили Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, О. Т. Фагбенли и Рэйчел Вайс. Режиссером выступила Кейт Шортланд.

В российский прокат «Черная вдова» выйдет 30 апреля 2020 года.