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Появился первый трейлер фильма «Черная вдова» от Marvel со Скарлетт Йоханссон в главной роли

В Сети появился первый трейлер грядущего фильма «Черная вдова» от Marvel. Лента расскажет о жизни Наташи Романофф после событий «Противостояния».

 

 

Настигнутая ошибками прошлого, Наташа Романофф решает раз и навсегда разобраться с «Красной комнатой» — программой по созданию профессиональных убийц, стараниями которой она сама стала Вдовой. Наташе предстоит встретитьсяс другой выпускницей «Красной комнаты» Еленой Беловой (в исполнении актрисы Флоренс Пью), а также разобраться с профессиональным наемником Таскмастером и российским супергероем Красным Стражем (Дэвид Харбор).

Главные роли в предстоящей картине исполнили Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, О. Т. Фагбенли и Рэйчел Вайс. Режиссером выступила Кейт Шортланд. 

В российский прокат «Черная вдова» выйдет 30 апреля 2020 года.

 

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Дарья Гладких,
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