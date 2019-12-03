В Сети появился первый трейлер грядущего фильма «Черная вдова» от Marvel. Лента расскажет о жизни Наташи Романофф после событий «Противостояния».
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В Сети появился первый трейлер грядущего фильма «Черная вдова» от Marvel. Лента расскажет о жизни Наташи Романофф после событий «Противостояния».
Настигнутая ошибками прошлого, Наташа Романофф решает раз и навсегда разобраться с «Красной комнатой» — программой по созданию профессиональных убийц, стараниями которой она сама стала Вдовой. Наташе предстоит встретитьсяс другой выпускницей «Красной комнаты» Еленой Беловой (в исполнении актрисы Флоренс Пью), а также разобраться с профессиональным наемником Таскмастером и российским супергероем Красным Стражем (Дэвид Харбор).
Главные роли в предстоящей картине исполнили Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, О. Т. Фагбенли и Рэйчел Вайс. Режиссером выступила Кейт Шортланд.
В российский прокат «Черная вдова» выйдет 30 апреля 2020 года.
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