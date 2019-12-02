Финал придуманной Джорджем Лукасом культовой саги, ре-релиз философской притчи Андрея Тарковского и нуар с музыкой Тома Йорка и Эдвардом Нортоном «Сиротский Бруклин» – какие картины выходят в российский прокат в первый месяц зимы.
От «Звездных войн» до «Соляриса»: 25 лучших фильмов декабря
«Война токов» / The Current War
В СССР фильм Альфонсо Гомес-Рехона («Американская история ужасов», «Красные браслеты») назвали бы производственной драмой. Более полутора часов друг другу на экране противостоят два электромагната: эксцентричный изобретатель Томас Эдисон (Бенедикт Камбербэтч) и умница-инвестор Джорджа Вестингауз (Майкл Шеннон). Бонус – Николас Холт в роли Николы Теслы, оператор «Олдбоя» Чон Джон-хун и Тимур Бекмамбетов в числе продюсеров (рядом с Мартином Скорсезе!).
С 5 декабря
«Сиротский Бруклин» / Motherless Brooklyn
Второй режиссерский опыт Эдварда Нортона – мрачный нуар о детективе с синдром Туретта – им спродюсированный, по его сценарию и с ним же в главной роли. По сюжету одиночка Лайонел Эссрог расследует убийство наставника (Брюс Уиллис). Заглавный трек картины написал Том Йорк.
С 5 декабря
«Рождество на двоих» / Last Christmas
У ромкома с Эмилией Кларк есть все шансы стать рождественской классикой: в нем красивые актеры, трогательная история и отличный саундтрек – фильм основан на песне Last Christmas Джорджа Майкла. В картине обещают также его же никогда не выходившие композиции.
С 5 декабря
«21 мост» / 21 Bridges
Режиссер «Игры престолов» Брайан Кирк снял боевик о борьбе хорошего копа-посттравматика (Чедвик Боузман) с плохими и продажными. В небольших (но харизматичных) ролях – Сиенна Миллер и Дж.К. Симмонс.
С 5 декабря
«Аэронавты» / The Aeronauts
Роуд-муви с Фелисити Джонс и Эдди Редмэйном с одной важной поправкой: путешествуют они на аэростате. Поставил основанную на реальной истории картину о воздухоплавателях XIX века режиссер «Острых козырьков» Том Харпер.
С 5 декабря
«Конец сезона»
Автор сериалов «Однажды в Ростове» и «Хождение по мукам», а также фильмов «На Верхней Масловке» и «Успех» Константин Худяков переосмыслил историю трех сестер, которых играют Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Анна Чиповская. Застряв в небольшом прибалтийском городе, они, конечно, стремятся в Москву, в Москву.
С 5 декабря
«Простой карандаш»
Драма сценаристки и режиссера Натальи Назаровой (7 лет назад за фильм «Дочь» она разделила с соавтором Александром Касаткиным приз «Кинотавра» за лучший дебют). Петербургская художница устраивается учительницей черчения в школу в провинции – здесь отбывает срок в колонии ее муж.
С 5 декабря
«Встреча с Горбачевым» / Meeting Gorbachev
Документальный фильм главного Дон-Кихота мирового кино Вернера Херцога о первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве. В нем два титана, беседуя, осмысляют историю – от прекращения холодной войны и контроля Советского Союза над Восточной Европой до объединения Германии.
С 5 декабря
«Джуманджи: Новый уровень» / Jumanji: The Next Level
Продолжение перезапущенной франшизы про таинственную игру. Подростки вынуждены вернуться в «Джуманджи», но (сюрприз, сюрприз) правила поменялись и пройти очередной уровень оказывается совсем не просто.
С 12 декабря
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
Сиквел отделившегося от сериала полного метра. Как и в оригинальном проекте, Александр Петров в нем больше не снимается. Зато в нем по-прежнему есть Сергей Бурунов.
С 12 декабря
«Курьер» / The Courier
Боевик с Ольгой Куриленко и Гари Олдманом не кажется несомненным маст си. Но Ольга в коже и на мотоцикле – это, во-первых, красиво.
С 12 декабря
«Собаки не носят штанов» / Koirat eivät käytä housuja
БДСМ-ромком (да-да) родом из Финляндии. Потрепанный вдовец в минуты эротической асфиксии видит умершую жену, воспитывает дочь-подростка и влюбляется в свою доминатрикс.
С 12 декабря
«Одной волшебной ночью» / On a Magical Night
Комедия Кристофа Оноре («Все песни только о любви») принесла исполнительнице главной роли Кьяре Мастроянни приз как лучшей актрисе в каннской параллельной программе «Особый взгляд». Парижанка Мария одной волшебной ночью разбирается в своих чувствах к супругу.
С 12 декабря
«Gorillaz: Долой фальшивых идолов» / Gorillaz: Reject False Icons
Документальная история главной анимационной группы мира – Gorillaz. Помимо ее создателей Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта, на экране появятся многочисленные звезды: от Жан-Мишель Жарра и Pusha T до Ясин Бей и Ноэля Галлахера.
С 16 декабря
«С широко закрытыми глазами» / Eyes Wide Shut
Последний фильм Стэнли Кубрика о семейном кризисе героев Тома Круза и Николь Кидман (а также самих Тома Круза и Николь Кидман) выпускают в повторный прокат в честь 20-летия картины. Его покажут так, как завещал классик режиссуры: на языке оригинала и с субтитрами.
С 19 декабря
«Солярис»
Еще один ре-релиз (что, наверное, симптоматично). Журнал «Искусство кино» позаботился, чтобы философскую притчу Андрея Тарковского с Натальей Бондарчук и Донатасом Банионисом современные зрители увидели на большом экране.
С 19 декабря
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход» / Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker
Разогревшись спин-оффом «Мандалорец», продолжаем следить за основной франшизой – грандиозным финалом саги и истории семьи Скайуокеров.
С 19 декабря
«Эрмитаж. Сила искусства» / Ermitage. Il potere dell'arte
В документальном фильме итальянца Микеле Мали (автор картины про Климта и Шиле) о главном музее Петербурга и России рассказывает актер Тони Сервилло.
С 19 декабря
«Реальная любовь в Нью-Йорке» / The Kindness of Strangers
Духоподъемное кино о доброте, человечности и Нью-Йорке – что еще нужно перед Рождеством и Новым годом. Особенно, если в касте Эли Казан и Билл Найи.
С 19 декабря
«Холстон» / Halston
Документальная история культового дизайнера 1970-х Роя Холстона – это он первым вывел на подиум селебрити вроде Лайзы Минелли вместо моделей, одевал гостей знаменитого черно-белого бала Трумана Капоте и веселился с Энди Уорхоллом на вечеринках «Студии 54».
С 19 декабря
«Ходячий замок» / Hauru no ugoku shiro
Анимационную притчу главного японского сказочника Хаяо Миядзаки о любви, побеждающей любые заклятия и войны, вновь можно будет увидеть на большом экране – аккурат к новогодним праздникам.
С 26 декабря
«Союз Спасения»
Масштабный пеплум о восстании декабристов с сильной мужской сборной (от Леонида Бичевина, Максима Матвеева и Павла Прилучного до Ивана Янковского, Антона Шагина и Сергея Перегудова) и Софьей Эрнст в чуть ли не единственной женской роли фильма.
С 26 декабря
«Холоп»
Где-то между «Текстом» и «Салютом-7» Клим Шипенко успел снять комедию с Милошем Биковичем и Александрой Бортич. Папа-олигарх моделирует для зарвавшегося сына-мажора ситуацию, что тот якобы попал в далекое прошлое.
С 26 декабря
«Иван Царевич и Серый Волк 4»
Традиционный предновогодний фильм от студии «Мельница». На этот раз в тридевятом царстве случится «Зверопой»: чуть ли не все его обитатели отправятся участвовать в вокальном шоу.
С 26 декабря
«Байкал. Магия воды» / Baikal
Семейная документальная лента с эко-проблематикой и детенышем нерпы в главной роли – конкурентом Крошика по трогательности Флаффи.
С 26 декабря
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