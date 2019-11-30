Мартин Скорсезе рассказал, как нужно смотреть его новый фильм «Ирландец» с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши в главных ролях. По мнению режиссера, криминальную киноленту с хронометражем 3,5 часа нужно осилить за раз, не разбивая на несколько эпизодов, как мини-сериал, пишет издание Entertainment.
«Смысл этой картины заключается в накоплении деталей»: Мартин Скорсезе рассказал, как нужно смотреть «Ирландца»
Скорсезе отметил, что накопительный, кумулятивный эффект повествования может не подействовать, если смотреть киноленту с перерывами. Как он признался, некоторые люди советовали ему разыграть эту длинную историю в двух сезонах. «Определенно нет. Я даже не задумывался об этом. Поскольку смысл этой картины в накоплении деталей», ― считает режиссер.
Скорсезе добавил, что сериалы — это отличный формат, позволяющий развивать сюжет и персонажей, а также создавать новые миры, однако «Ирландец» не нуждается в этом.
Новый фильма Мартина Скорсезе расскажет историю жизни Фрэнка Ширана по прозвищу «Ирланцец», которому приписывает убийство 25 гангстеров — в том числе знаменитого профсоюзного лидера Джимми Хоффы. Повествование ленты затрагивает сразу несколько периодов американской истории — в том числе Вторую мировую войну, президентство и смерть Джона Кеннеди.
В основу сценария «Ирландца» лег роман Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома». С 1 ноября фильм был показан в рамках ограниченного проката в США, а также в рамках фестиваля в Лондоне. С 27 ноября картина уже доступна на Netflix.
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