«Смысл этой картины заключается в накоплении деталей»: Мартин Скорсезе рассказал, как нужно смотреть «Ирландца»

Новый фильма Мартина Скорсезе расскажет историю жизни Фрэнка Ширана по прозвищу «Ирланцец», которому приписывает убийство 25 гангстеров — в том числе знаменитого профсоюзного лидера Джимми Хоффы. Повествование ленты затрагивает сразу несколько периодов американской истории — в том числе Вторую мировую войну, президентство и смерть Джона Кеннеди.

В основу сценария «Ирландца» лег роман Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома». С 1 ноября фильм был показан в рамках ограниченного проката в США, а также в рамках фестиваля в Лондоне. С 27 ноября картина уже доступна на Netflix.

