Британский институт кино составил список 50 лучших фильмов уходящего года. В него попала кинолента «Дылда» от режиссера Кантемира Балагова – и это единственный российский фильм, вошедший в топ-50 по версии британских специалистов.
«Дылда» Кантемира Балагова вошла в список 50 лучших фильмов 2019 года по версии Британского института кино
История созависимых отношений двух подруг, оказавшихся в послеблокадном Ленинграде, заняла 21-е место, обогнав нашумевший фильм по мотивам комиксов «Джокер» Тодда Филлипса и картину Йоргоса Лантимоса «Фаворитка».
Первое место в рейтинге досталось британскому «Сувениру» от Джоанна Хогг, на втором расположился южнокорейский фильм «Паразиты», далее следуют «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино и французский фильм «Портрет женщины в огне».
Напомним, «Дылда» Кантемира Балагова стала лучшим полнометражным фильмом этого года на Женевском кинофестивале. «Очень сильная картина от весьма молодого режиссера. Он обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении», — отметили члены жюри.
Ранее Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI в программе «Особый взгляд» 72-Каннского кинофестиваля. Фильм ученика Александра Сокурова и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» также выдвинут от России на премию «Оскар» — в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». И это еще не все! «Дылда» стала претендентом на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.