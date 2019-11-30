«Дылда» Кантемира Балагова вошла в список 50 лучших фильмов 2019 года по версии Британского института кино

Напомним, «Дылда» Кантемира Балагова стала лучшим полнометражным фильмом этого года на Женевском кинофестивале. «Очень сильная картина от весьма молодого режиссера. Он обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении», — отметили члены жюри.



Ранее Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI в программе «Особый взгляд» 72-Каннского кинофестиваля. Фильм ученика Александра Сокурова и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» также выдвинут от России на премию «Оскар» — в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». И это еще не все! «Дылда» стала претендентом на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».