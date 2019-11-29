Что посмотреть в кино: от сиквела «Холодного сердца» до Александра Кузнецова

«Большая поэзия»

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Дебют сценариста Александра Лунгина драматичен, местами комичен и может понравиться поклонникам «Таксиста» Скорсезе и «Брата» Балабанова. В кадре — много суровости и отчаяния, мощные актерские работы Александра Кузнецова и Алексея Филимонова, настоящий поэтический слэм: звучат рэп Фейса, Грубого Ниоткуда и стихи Андрея Родионова. А строчку «Леха я или не Леха» вы будете еще долго повторять после титров.

С 28 ноября