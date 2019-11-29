Продолжение приключений оленя, снеговика и двух монархинь, детектив с Дэниэлом Крэйгом «Достать ножи» и кинодебют Лунгина-младшего про литературные амбиции «Большая поэзия» – какие картины вышли в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от сиквела «Холодного сердца» до Александра Кузнецова
«Холодное сердце 2» / Frozen II
Долгожданный сиквел анимационного хита (с новыми песнями!). Анна, Эльза, Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф покинут королевство Эренделл и отправятся дальше на север, чтобы лучше узнать тайны своего прошлого.
С 28 ноября
«Новые времена» / Modern Times
Финальный фильм юбилейной ретроспективы Чарли Чаплина. В нем Маленький Бродяга и прекрасная девушка становятся жертвами конвейерного производства и индустриализации. Эта лента стала переходом Чаплина к звуковому кино. В ней зрители впервые услышали голос Бродяги, хотя он и не заговорил по-настоящему.
С 28 ноября
«Достать ножи» / Knives Out
Названный по треку Radiohead детектив с Дэниэлом Крэйгом, Крисом Эвансом, Тони Коллет и Аной Де Армас. Обаятельный сыщик Бенуа Блан расследует убийство автора криминальных романов Харлана Тромби, которого находят мертвым в его имении.
С 28 ноября
«Тварь»
Хоррор с Еленой Лядовой, Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым. Игорь и Полина, пытаясь пережить смерть сына, берут из приюта трудного мальчика.
С 28 ноября
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Вслед за хоккеем («Легенда №17») и баскетболом («Движение вверх») – духоподъемный спортивный фильм про футбол: байопик легендарного советского вратаря Льва Яшина. Его играет дебютант в кино Александр Фокин.
С 28 ноября
«Большая поэзия»
Дебют сценариста Александра Лунгина драматичен, местами комичен и может понравиться поклонникам «Таксиста» Скорсезе и «Брата» Балабанова. В кадре — много суровости и отчаяния, мощные актерские работы Александра Кузнецова и Алексея Филимонова, настоящий поэтический слэм: звучат рэп Фейса, Грубого Ниоткуда и стихи Андрея Родионова. А строчку «Леха я или не Леха» вы будете еще долго повторять после титров.
С 28 ноября
«Атлантика» / Atlantique
Дебютная драма ученицы Клер Дени Мати Диоп получила Гран-при жюри на Каннском кинофестивале. Это мистическая версия «Ромео и Джульетты» – Сулейман тонет в Атлантике, пытаясь нелегально эмигрировать в Испанию, но его дух возвращаются домой к девушке Аде.
С 28 ноября
«Предатель» / Il traditore
Еще один участник Канн этого года – картина Марко Беллоккьо о войне между боссами сицилийской мафии за героиновый рынок. Один из криминальных авторитетов Томмазо Бушетта нарушает клятву Коза Ностре и начинает сотрудничать с правоохранителями.
С 28 ноября
«Прекрасная эпоха» / La belle époque
Фрнацузская драмеди о путешествиях во времени с отличным кастом: от Даниель Отой и Гийома Кане до Фанни Ардан. По сюжету такую услугу оказывает клиентам таинственная фирма.
С 28 ноября
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