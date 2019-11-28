Константин Богомолов снимет несколько сериалов и полнометражных фильмов для российского видеосервиса

Совместно с видеосервисом Богомолов уже снял киносериал «Содержанки» — съемки второго сезона завершились 12 ноября в Москве. В продолжении проекта Константин Богомолов уступил режиссерское кресло Дарье Жук, выступив в качестве шоураннера, к актерскому составу присоединились Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов и Один Байрон, а в качестве звездных камео в кадре можно будет увидеть Александра Молочникова и Романа Волобуева.

В конце июля режиссер приступил к работе над сериалом «Хороший человек» — о поимке «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Образ серийного убийцы, совершившего не менее 77 преступлений, воплотит на экране актер Никита Ефремов, роль молодого столичного следователя, который берется за раскрытие дела — актриса Юлия Снигирь.

«Константин Богомолов один самых талантливых режиссеров в нашей стране. Я действительно рад, что нам удалось договориться об эксклюзивном сотрудничестве, которое, уверен, позволит создать целый ряд хитов для видеосервиса», — отметил генеральный продюсер START Эдуард Илоян. «Мне повезло встретить в индустрии людей, с которыми у меня полное взаимопонимание. Во вкусах, в амбициях и в мечтах. Что еще надо для счастья? Я надеюсь, этот союз будет долгим и вместе мы сделаем много крутых вещей», — добавил Богомолов.