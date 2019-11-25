Глава космической компании SpaceX, американский предприниматель, миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск озвучил самого себя в новой серии «Рика и Морти». На камео он намекал еще в феврале, переименовав свой Twitter-аккаунт и назвавшись Илоном Таском — в точности, как зовут его героя в сериале.
Илон Маск озвучил самого себя в новой серии «Рика и Морти». В альтернативной реальности он носит бивни и помогает героям в ограблении (Что? Да!)
В третьей серии четвертого сезона сериала «Рик и Морти», которая вышла 24 ноября, появляется персонаж по имени Илон Таск. Камео Маска из альтернативной реальности носит бивни (как и все люди из того мира), управляет компанией Tuskla и помогает героям в ограблении.
В 2017 году Маска спросили о его отношении к сериалу «Рик и Морти». Предприниматель назвал шоу «немного противным», однако признался, что ему «и его парням» нравится. В ответ Маск получил «предупреждение» от создателей сериала. ««Немного противное»? Подождите немного. К концу сезона мы вызовим отвращение у всех членов семьи Масков», — твитнул официальный аккаунт шоу.
"Kinda" disgusting? Just wait. We'll have the whole Musk family fully disgusted by the end of the season.— Rick and Morty (@RickandMorty) August 23, 2017
Twitter-аккаунт главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска стал настоящей сокровищницей юмора, а популярным у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски. Маск твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение «Как тебе такое, Илон Маск?», поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском Crew Dragon, выступил в защиту российского ракетостроения, отправил картинку с мемом из России, а еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?
В конце сентября неподалеку от офиса космической компании SpaceX появился билборд «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Помимо призывающей надписи на билборде напечатан QR-кодом, сканирование которого ведет на видеоприглашение, записанное краснодарскими предпринимателями. Спустя несколько дней Маск ответил на приглашение и согласился, что билборд все-таки привлек его внимание. Позже Маск даже принял участие в форуме — правда, через видеосвязь. А на прошлой неделе Маск представил пикап Tesla Cybertruck — бронированный и вдохновленный фильмом о Джеймсе Бонде.
Ранее Adult Swim показал восьмибитный короткометражный фильм по мотивам «Рика и Морти» — психоделический видеоряд, перестрелки и драки с фантастическими животными, существо в банке, применяющее дефибриллятор к телу безумного изобретателя Рика Санчеза, эксперименты над Морти и множество отсылок к старым играм на приставке Sega. Посмотрите тизер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» от Сыендука, а также официальный от Adult Swim.
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