В третьей серии четвертого сезона сериала «Рик и Морти», которая вышла 24 ноября, появляется персонаж по имени Илон Таск. Камео Маска из альтернативной реальности носит бивни (как и все люди из того мира), управляет компанией Tuskla и помогает героям в ограблении.

В 2017 году Маска спросили о его отношении к сериалу «Рик и Морти». Предприниматель назвал шоу «немного противным», однако признался, что ему «и его парням» нравится. В ответ Маск получил «предупреждение» от создателей сериала. ««Немного противное»? Подождите немного. К концу сезона мы вызовим отвращение у всех членов семьи Масков», — твитнул официальный аккаунт шоу.