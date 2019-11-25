Сергей и Анна Семак снимут в Африке документальный фильм о детях-альбиносах

О планах снять документальный фильм о детях-альбиносах Анна Семак рассказала в своем Instagram. Согласно сложившемуся поверью, распространяемому шаманами, африканские дети с белым цветом кожи могут исцелять от любых болезней — однако для того, чтобы подобное «чудо» произошло, необходимо совершить акт каннибализма.

«Белокожие малыши с негроидными чертами лица являются вожделенным предметом охоты — в Африке существует поверье, распространяемое шаманами, что мясо альбиноса святое, поедая его можно исцелиться от всех болезней. Чтобы избежать смертной казни за убийство ребенка, каннибалы начали отрубать детям конечности», — рассказывает Семак.

В помощи нуждаются более 200 сирот — им необходимо чистое постельное белье, еда и лекарства. «От малярии дети в Африке умирают, как мухи, многие не доживают до пяти лет», — говорит Анна Семак. Вместе с мужем она отправится на съемки 10 декабря — после того, как в Лиссабоне состоится заключительный матч «Зенита» в сезоне.

Мила Ануфриева, основательница бренда Vanity, организовала благотворительный фонд Mila for Africa. На данный момент под его опекой находится 150 детей. В основном это сироты, пережившие психическое и физическое насилие — некоторые из них были проданы в рабство и на органы. Сейчас они живут в приюте, где имеют кров, пищу и заботу, а фонд Mila for Africa стоит первую клинику на островной части африканского Гвинея-Бисау, где дети смогут получить квалифицированную медицинскую помощь.