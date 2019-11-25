Уже этой зимой главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак вместе с женой Анной отправятся в Африку на съемки документального фильма о детях-альбиносах.
Сергей и Анна Семак снимут в Африке документальный фильм о детях-альбиносах
О планах снять документальный фильм о детях-альбиносах Анна Семак рассказала в своем Instagram. Согласно сложившемуся поверью, распространяемому шаманами, африканские дети с белым цветом кожи могут исцелять от любых болезней — однако для того, чтобы подобное «чудо» произошло, необходимо совершить акт каннибализма.
«Белокожие малыши с негроидными чертами лица являются вожделенным предметом охоты — в Африке существует поверье, распространяемое шаманами, что мясо альбиноса святое, поедая его можно исцелиться от всех болезней. Чтобы избежать смертной казни за убийство ребенка, каннибалы начали отрубать детям конечности», — рассказывает Семак.
В помощи нуждаются более 200 сирот — им необходимо чистое постельное белье, еда и лекарства. «От малярии дети в Африке умирают, как мухи, многие не доживают до пяти лет», — говорит Анна Семак. Вместе с мужем она отправится на съемки 10 декабря — после того, как в Лиссабоне состоится заключительный матч «Зенита» в сезоне.
Мила Ануфриева, основательница бренда Vanity, организовала благотворительный фонд Mila for Africa. На данный момент под его опекой находится 150 детей. В основном это сироты, пережившие психическое и физическое насилие — некоторые из них были проданы в рабство и на органы. Сейчас они живут в приюте, где имеют кров, пищу и заботу, а фонд Mila for Africa стоит первую клинику на островной части африканского Гвинея-Бисау, где дети смогут получить квалифицированную медицинскую помощь.
Анна Семак
Сейчас я связываю свое будущее с документальным кино на остросоциальные темы. В какой-то момент я поняла, что в моем случае непростительно тратить время на развлечения: если могу принести кому-то пользу, то просто обязана это делать. Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, воровства детей, социального неравенства, расизма и многое другое.
Я хочу показать зрителю, насколько мы застряли в своих матрицах, привыкли мыслить шаблонами, зависеть от мнения других людей, от давления общества, призываю расширять свои границы и выходить за рамки, при этом ориентируясь только на добро. Полноформатные видео будут публиковаться на моем ютьюб-канале, а тизеры — в инстаграме. Для съемок пилотного сюжета в середине октября мы с экспедицией отправляемся в Гималаи. Есть у этого восхождения и еще одна цель: оно задумано для того, чтобы стать ближе с нашим сыном-подростком, который вошел в период бунта.
Напомним, Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, не только главная вдохновительница предводителя петербургских футболистов и героическая мать (семеро детей!), но и писательница. Первая книга Семак вышла в 2009 году — «добрая сказка для взрослых и детей, где каждый ребенок и родитель может узнать себя» получила название «Карюзлица». В новую книгу войдут истории «по мотивам блога» Анны — о детстве, юношеских годах, зрелости и опыте, а также рассказы о личном.
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