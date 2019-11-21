Женщина, которая смешит: режиссер Анна Пармас о своем дебюте «Давай разведемся»

Про кастинг

Был момент, когда сценарий писался на абстрактную главную героиню. Если честно, он вообще шел туго. Мы режиссеры хотим, чтобы нас посмотрело, как можно больше зрителей, а наше высказывание прошло по всей стране. По исследованиям в кинотеатры ходят молодые люди. Поэтому у нас были беседы с продюсерами о том, чтобы «омолодить» главную героиню. Но весь сюжет и проблема ближе к среднему возрасту. Если представить персонажа 28 лет – пусть у нее двое детей, но она в отличной форме. Проблема предательства возраста не знает, но воспрять ей гораздо легче. Мне виделся более взрослый человек, который больше рефлексирует. Ведь в комедии рефлексия рождает массу ироничных ситуаций, которые можно использовать.

Так и появилась Анна Михалкова. У нас был референс – она и Константин Хабенский. Но он в меньшей степени, так как кино про Аню. Когда мы поняли, что героиня – Михалкова, писать стало легче. Ане послали сценарий, когда она была на съемках первого сезона сериала «Обычная женщина» Бориса Хлебникова. Он мне позвонил и рассказал: «Это какой-то кошмар! Михалкова читает твой текст и все время ржет в гримерке!» К Хабенскому мы в итоге не обращались – поняли, что это дорогущий актер, а у нас дебют. Начался сложнейший поиск мужа.

Мы пробовали множество отличных артистов, но все было не то. Потом я сняла Антона Филипенко в клипе «Экстаз» «Ленинграда» в роли Стаса, и он меня поразил: редко встречаешь актера с отличным чувством юмора, который умеет его транслировать. Я пригласила Антона на пробы в «постельную» сцену – по сюжету он в трусах в кровати. Аня посмотрела на него: ему 33, он подтянутый, загорелый и говорит: «Ты вообще нормальный человек! У нас другая концепция – у меня молодой муж?» Антон попробовался очень хорошо, оставалась два хедлайнера: он и один известный актер. Я не знала, что решить и пошла к продюсеру Сергею Сельянову. Он изучил пробы и говорит: «Выбирать всегда надо в пользу хорошего артиста». Так утвердили Филипенко. Я «обрадовала» его, что теперь придется поправиться на 12 килограммов и отрастить усы. И он это сделал. Очень смешно, что к концу съемок ему это понравилось – он жрал все время. Когда одной из последних снималась открывающая сцена в бассейне, он сказал: «Представляешь, у меня теперь ляжки шоркаются друг о друга!»