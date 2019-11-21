В прокат вышел фильм Анны Пармас с Анной Михалковой в главной роли «Давай разведемся». Лирическая комедия (а точнее драмеди) рассказывает о вкалывающей на трех работах гинекологе, чей муж, устав сидеть дома с двумя детьми, уходит к молодой фитнес-тренеру. Режиссер самых вирусных клипов «Ленинграда» рассказала на премьерном показе в Петербурге, как работала над своим первым полным метром, выигравшем на «Кинотавре» призы за лучший дебют и сценарий.
Женщина, которая смешит: режиссер Анна Пармас о своем дебюте «Давай разведемся»
Про дебютный фильм
Я не считала себя замечательным режиссером. Все эти забавные хулиганские поделки для интернета (имеются в виду клипы группы «Ленинград» – Прим.ред.) добавили мне, конечно, технологического опыта, но кино казалось чем-то более важным. У меня не было ощущения, что я могу сказать что-то интересное. Моя подруга и соавтор Адвотья Смирнова, с которой мы делали сценарии «Кококо», «Двух дней» и «Истории одного назначения», пинала меня без конца. Она буквально говорила: «Хватит трусить!» Тогда же замечательный продюсер и мой друг Наталья Дрозд предложила сделать драфт и подать его в Минкульт (чтобы получить грант на финансирование – Прим.ред.). Мы так и поступили, и все – отступать уже было нельзя.
Пусть это будет пафосно или банально звучать, но вообще фильм, как твой ребенок. Ты его сначала вынашиваешь – девять месяцев с ним ходишь, потом на съемках рожаешь, а на монтаже причесываешь, моешь, наряжаешь и ведешь в школу на собеседование, чтобы показать. И очень хочется, чтобы он понравился еще кому-то, кроме тебя.
Про кастинг
Был момент, когда сценарий писался на абстрактную главную героиню. Если честно, он вообще шел туго. Мы режиссеры хотим, чтобы нас посмотрело, как можно больше зрителей, а наше высказывание прошло по всей стране. По исследованиям в кинотеатры ходят молодые люди. Поэтому у нас были беседы с продюсерами о том, чтобы «омолодить» главную героиню. Но весь сюжет и проблема ближе к среднему возрасту. Если представить персонажа 28 лет – пусть у нее двое детей, но она в отличной форме. Проблема предательства возраста не знает, но воспрять ей гораздо легче. Мне виделся более взрослый человек, который больше рефлексирует. Ведь в комедии рефлексия рождает массу ироничных ситуаций, которые можно использовать.
Так и появилась Анна Михалкова. У нас был референс – она и Константин Хабенский. Но он в меньшей степени, так как кино про Аню. Когда мы поняли, что героиня – Михалкова, писать стало легче. Ане послали сценарий, когда она была на съемках первого сезона сериала «Обычная женщина» Бориса Хлебникова. Он мне позвонил и рассказал: «Это какой-то кошмар! Михалкова читает твой текст и все время ржет в гримерке!» К Хабенскому мы в итоге не обращались – поняли, что это дорогущий актер, а у нас дебют. Начался сложнейший поиск мужа.
Мы пробовали множество отличных артистов, но все было не то. Потом я сняла Антона Филипенко в клипе «Экстаз» «Ленинграда» в роли Стаса, и он меня поразил: редко встречаешь актера с отличным чувством юмора, который умеет его транслировать. Я пригласила Антона на пробы в «постельную» сцену – по сюжету он в трусах в кровати. Аня посмотрела на него: ему 33, он подтянутый, загорелый и говорит: «Ты вообще нормальный человек! У нас другая концепция – у меня молодой муж?» Антон попробовался очень хорошо, оставалась два хедлайнера: он и один известный актер. Я не знала, что решить и пошла к продюсеру Сергею Сельянову. Он изучил пробы и говорит: «Выбирать всегда надо в пользу хорошего артиста». Так утвердили Филипенко. Я «обрадовала» его, что теперь придется поправиться на 12 килограммов и отрастить усы. И он это сделал. Очень смешно, что к концу съемок ему это понравилось – он жрал все время. Когда одной из последних снималась открывающая сцена в бассейне, он сказал: «Представляешь, у меня теперь ляжки шоркаются друг о друга!»
Про Анну Михалкову
Про Анну Никитичну я могу рассказывать часами. Съемочный процесс – вещь многогранная. Вроде бы ты все предусмотрел, но обязательно что-то пойдет не так. Это авральный процесс. Она всегда говорила: «Спокойно, сейчас я всех вас спасу!» Она заходила в кадр и действительно всех спасала. Аня – артистка какого-то невероятного божественного дарования. Сейчас в кино у кастинг-директоров появился новый термин. Они не говорят, что артист плохой, а называют это «узкий актерский диапазон». У Анны Никитичны – это вся октава. Она может и трагедию, и драму, и комедию. Михалкова ничего не наяривает, а все проживает фантастическим образом. Она очень требовательна ко всем, но и к себе в первую очередь.
У нас был микроконфликт. Когда мы смонтировали картину в черновой версии, я решила показать ей – в какой-то момент тебе становится непонятно, смешно это или нет, что работает, а что не очень: нужно стороннее мнение. А Анна Никитична – умная женщина, к тому же продюсер. Высылаю ей – звонок. «Аня, ты не ругайся, но я показала фильм папе (Никите Михалкову – Прим.ред.)». Я в ужасе, но она успокаивает: «Папе все понравилось, единственное – он говорит, что финал не в нашем менталитете». На самом деле именно с финала в бассейне (чтобы избежать спойлеров, не будем раскрывать, какого – Прим.ред.) и ради него все и началось.
Про сиквел
На самом деле я бы сняла не продолжение, так как оно будет или слишком сладким и романтическим, или грустным, а приквел. Мне хочется придумать историю, как люди нестандартно знакомятся.
Мы же все хотим быть счастливыми. Есть, конечно, надломленные люди, для кого счастье – в несчастьи, но в среднем по больнице – все. У меня ничего пока нет – только какие-то картинки смутные. Скорее всего, это будет история про то, что никогда не знаешь, как все будет. Мне рассказывала моя сестра – она училась в Тарту в университете – как ее соседка по комнате в общежитии красилась, чтобы пойти в туалет, хотя это соседняя дверь. Она отвечала так: «Никогда не знаешь, когда встретишь свое счастье». В основе нового фильма будет эта мысль и наше страстное (и верное) желание быть счастливыми.
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