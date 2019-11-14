Чтение: рассказ Людмилы Улицкой «Иностранка» из сборника «О теле души»

Иностранка

Сплющенная с боков женщина с целеустремленной грудью искоса разглядывала сидящего на другом конце садовой скамьи молодого человека, уткнувшегося в газету. Он ей чем-то понравился. Пожалуй, газетой. Ей нравились мужчины, читающие газеты. И первый ее недолгий муж, инженер, погибший в цеху при аварии, по воскресеньям перед завтраком выходил в киоск за газетой, и второй, теперешний, тоже читал газеты по утрам. Он приносил их с работы, правда, всегда вчерашние. И этот, на лавочке, читал газету.

“Иностранная! — косым взглядом зацепилась она за большие волнистые буквы заголовка. — А пусть! Даже интереснее!”

Она придвинулась поближе и ткнула пальцем в газету:

— Это ж на каком языке-то?

Газетный человек слегка дернулся, повернулся к ней всем туловищем:

— Что вы спрашиваете меня?

“Точно, иностранец!” — обрадовалась женщина. — Я говорю, какие буквы интересные, на каком языке читаете?

— Арабский язык, — любезно ответил молодой человек. И подумал: “Наверное, проститутка”.