Шведская экоактивистка Грета Тунберг анонсировала в своем Instagram выход книги «No One Is Too Small To Make A Difference», где будут собраны ее речи.
Экоактивистка Грета Тунберг выпустит свою книгу в США
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On Monday my book “No One Is Too Small To Make A Difference” will be released in the United States. This is an updated edition with more speeches, which will be released in other countries and languages soon as well. And all my earnings will go to charity. Picture by Anders Hellberg
Книга Греты выйдет 11 ноября в США на английском языке, а со временем дополненное собрание речей Греты издадут на других языках по всему миру. Все средства, полученные от продажи книги, будут направлены на благотворительность.
Добавим, что в июне 2019 года был выпущен сборник речей Греты Тунберг на английском языке, а позднее появилась версия и на немецком.
Грета Тунберг – шведская школьница, экологический активист. В 15 лет она протестовала возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат» с призывом к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. Её действия привели к массовым мероприятиям, известным как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего».
А недавно, 23 сентября 2019 года, в Нью-Йорке на саммите ООН по климату Тунберг выступила с эмоциональной речью, в которой обвинила мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем, а также в предательстве молодёжи и будущих поколений.
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