18+

Экоактивистка Грета Тунберг выпустит свою книгу в США

Шведская экоактивистка Грета Тунберг анонсировала в своем Instagram выход книги «No One Is Too Small To Make A Difference», где будут собраны ее речи.

Книга Греты выйдет 11 ноября в США на английском языке, а со временем дополненное собрание речей Греты издадут на других языках по всему миру. Все средства, полученные от продажи книги, будут направлены на благотворительность.
 

Почему весь мир обсуждает 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг и ее речь на саммите ООН?

Добавим, что в июне 2019 года был выпущен сборник речей Греты Тунберг на английском языке, а позднее появилась версия и на немецком.

Грета Тунберг –  шведская школьница, экологический активист. В 15 лет она протестовала возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат» с призывом к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. Её действия привели к массовым мероприятиям, известным как «школьные забастовки за климат» или «пятницы ради будущего». 

А недавно, 23 сентября 2019 года, в Нью-Йорке на саммите ООН по климату Тунберг выступила с эмоциональной речью, в которой обвинила мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем, а также в предательстве молодёжи и будущих поколений.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты