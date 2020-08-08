«Не всяк макарёк любит сахарёк»: издательство Corpus выпустит «Русские народные пословицы и поговорки» Владимира Сорокина

Напомним, ранее лучшей книгой десятилетия в России стал роман «Метель» Владимира Сорокина. Такое решение приняли жюри, группа экспертов и специальные гости дебатов премии «Супер-НОС», которые прошли в Нью-Йорке 5 февраля.

Писатель Владимир Сорокин дважды лауреат литературной премии «НОС» — за роман «Метель» (2010 год) и «Манарага» (2017) о взаимоотношениях человека с книгами. Помимо этого его наградили призом зрительских симпатий — это первый случай, когда мнения профессионального и любительского жюри совпали.