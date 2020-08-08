Издательство Corpus анонсировало на сайте выход «Русских народных пословиц и поговорок» Владимира Сорокина. В книгу вошли пословицы и поговорки из глубины созданного писателем русского мира — с новыми персонажами, понятиями и словами.
«Не всяк макарёк любит сахарёк»: издательство Corpus выпустит «Русские народные пословицы и поговорки» Владимира Сорокина
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Фото: сайт издательства Corpus
В описании говорится, что Владимир Сорокин стал записывать русские пословицы и поговорки еще в середине восьмидесятых, «следуя примеру великих предшественников». «Но писатель черпал их не из фольклорных экспедиций, а из глубины созданного им самим русского мира», — отмечается на сайте.
Автор, сохраняя интонацию и строй народной речи, добавляет в нее сказочных персонажей, новые понятия и слова: «На пожаре много не пей — станешь квёлый репей», «Каждый дом на четыре стороны глядит, скрывается», «Домовитой хозяйке и пыль в радость». «Это русское зазеркалье живет по своим законам и правилам, самая абсурдность которых подчинена строгой логике». Уже сейчас можно оформить предзаказ книги.
Напомним, ранее лучшей книгой десятилетия в России стал роман «Метель» Владимира Сорокина. Такое решение приняли жюри, группа экспертов и специальные гости дебатов премии «Супер-НОС», которые прошли в Нью-Йорке 5 февраля.
Писатель Владимир Сорокин дважды лауреат литературной премии «НОС» — за роман «Метель» (2010 год) и «Манарага» (2017) о взаимоотношениях человека с книгами. Помимо этого его наградили призом зрительских симпатий — это первый случай, когда мнения профессионального и любительского жюри совпали.
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