Содержание новой книги Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» традиционно держится в строжайшем секрете. Официальный релиз запланирован на 27 августа 2020 года, в электронном формате книга будет доступна на сайте и в приложениях «ЛитРес».

В августе 2019 года вышла книга Пелевина «Искусство легких касаний». Предыдущая работа Пелевина, роман «Тайные виды на гору Фудзи», увидела свет 27 сентября 2018 года. В книге Пелевин развивает эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик.

Напомним, в 2017 году, в честь 55-летия писателя Виктора Пелевина, активисты творческого объединения «Шмели-Сумели» развесили баннеры с его цитатами. Строки из его произведений тематически соотносятся с конкретной локацией и ее общественным образом. Осенью 2018 года стало известно, что Константин Богомолов вместе с «Мастерской Брусникина» поставят спектакль по роману «iPhuck 10» Виктора Пелевина.