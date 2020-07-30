Всего в исправительных учреждениях России функционируют 1 137 библиотек и более 700 читальных залов, книжный библиотечный фонд составляет более 5 миллионов печатных изданий — на одного подозреваемого, обвиняемого и осужденного приходится в среднем по 100 книг.

Топ-10 произведений — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, «Война и мир» Льва Толстого, «Три мушкетера» Дюма, «Братья Карамазовы» Достоевского, «Отверженные» Виктора Гюго, «Тихий Дон» Михаила Шолохова, а также «Анна Каренина» и «Воскресенье» Толстого.

В список самых читаемых заключенными авторов также вошли Теодор Драйзер, Эрих Мария Ремарк, Борис Акунин, Гузель Яхина, Николай Гоголь, Дарья Донцова, Александр Солженицын. Интересуются и поэзией — читают стихи Есенина, Блока, Ахматовой и Цветаевой.

«В мужских исправительных колониях осужденные отдают предпочтение историческим книгам, приключениям, детективам и фантастике, в женских колониях наибольшей популярностью пользуются любовные романы, а в воспитательных колониях — приключенческая литература», — говорят во ФСИН.