Минкульт обязал библиотеки убрать из общего доступа книги с маркировкой 18+

Согласно приказу, библиотеки России должны убрать из общего доступа книги с маркировками 18+ или «запрещено для детей». Такую литературу теперь разрешено размещать в отдельном помещении, закрываемом на ключ, в общем зале в отдельно стоящем книжном шкафу, расположенном вне доступа детей, или в зале, предназначенном для обслуживания исключительно лиц, достигших совершеннолетия.

Под маркировку 18+ попадают книги, содержащие информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — порнографию, пропаганду употребления наркотиков и самоубийства, нецензурную лексику и оправдание противоправного поведения. Сотрудник библиотеки обязан отказать в выдаче книг с маркировкой 18+ несовершеннолетним.

Документ Минкульта «Об утверждении правил предоставления и размещения общедоступными библиотеками находящейся в их фондах информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей» был подписан бывшим министром культуры Владимиро Мединским в декабре 2019 года, однако зарегистрировали его только 27 июля 2020 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.