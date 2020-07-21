Победителей премии «Национальный бестселлер»-2020 объявят онлайн

Победителей этого года объявят уже 4 августа. В этот день на сайте премии выложат ролик, содержащий краткий рассказ о книгах, вошедших в короткий список «Нацбеста», и их авторах, а также выступления членов малого жюри, где каждый из них во всеуслышание отдаст свой голос одному из финалистов.

В малое жюри премии в 2020 году вошли писатель и сценарист Андрей Рубанов, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина, книжный обозреватель Владислав Толстов, а также кинокритик и публицист Михаил Трофименков.

Напомним, в апреле оргкомитет премии «Национальный бестселлер» объявил короткий список номинантов 2020 года. В него вошли шесть авторов — в том числе лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Аствацатуров и писатель Михаил Елизаров.

Лонг-лист номинантов 2020 года был объявлен в начале февраля. В юбилейный, 20-ый раз в него вошли 47 претендентов — в том числе лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрй Аствацатуров и музыкальный критик Артемий Троицкий. Победитель 20-ой премии будет выявлен на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 30 мая. В мае 2019 года журналист Артемий Троицкий и актриса Полина Толстун объявили победителя 19-го сезона премии — им стал Андрей Рубанов.