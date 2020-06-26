Эрмитажный магазин установил специальные цены на бестселлеры — блокноты и футболки, скидку в размере 20% на книги издательства «Арка», а также подготовил для покупателей новую подборку книг о Петербурге. Кроме того, обещают подарок при каждой покупке.

«И, как всегда, книги по искусству со всего света, музейные сувениры, текстиль, керамика и многое другое по мотивам шедевров музеев мира. Путешествуйте по коллекциям музеев всего мира вместе с нами!» — говорят в Эрмитаже.

Эрмитажный магазин будет работать ежедневно с 13:00 до 21:00, вход в Главный штаб с Дворцовой площади.

Напомним, с 17 марта все федеральные учреждения культуры России, в том числе и Государственный Эрмитаж, приостановили прием посетителей. В связи с закрытием к коллективу главного музейного комплекса Петербурга обратился его генеральный директор Михаил Пиотровский. «Нам предстоит доказать себе и миру, что культура умеет противостоять беде», — заявил тогда он. «Собака.ru» опубликовала полный текст обращения. Кроме того, Пиотровский считает, что ограничения на посещение музеев сохранятся и после окончания пандемии коронавируса. По его мнению, санитарные требования к музеям, открывшимся после перерыва в работе, потребуют кардинально изменить систему приема посетителей.