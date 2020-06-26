Вадим Дымов, основавший мясное производство «Дымов» с годовым оборотом больше 15-и миллиардов рублей, объявил о частичном закрытии своей книжной сети «Республика» из-за пандемии. Так, в Петербурге после снятия ограничений не останется ни одной точки — под магазины будут искать новые локации, а в Москве и регионах открывшиеся магазины сменят формат в сторону концепт-сторов — с зонами для отдыха и лекториями. Мы узнали у Вадима, как уживаются бизнес и требования Роспотребнадзора и почему жесткие решения руководителя — оправданы.
Основатель сети «Республика» Вадим Дымов: «Пока вынуждены закрыть все книжные магазины в Петербурге»
Почему потери несет даже продовольственная отрасль и компания «Дымов»
«Дымов» – это компания, производящая мясные изделия. Многие люди воспринимают продовольственную отрасль незадетой или даже выигравшей. Конечно, это очередная иллюзия. Ситуация в пищевой промышленности лучше, чем в непродовольственной сфере, но пострадали мы сильно. Большой урон нанесло снижение трафика в гипермаркетах и супермаркетах и резкое падение покупательской способности – у многих людей просто не осталось денег, чтобы достойно питаться.
Немалую роль сыграло и отсутствие поддержки и вводимые требования по соблюдению дополнительных защитных мер. В пищепроме всегда действовали серьезные меры безопасности — они более чем достаточны для обеспечения безопасности продукции в период пандемии (подчеркну, что я говорю о крупных современных предприятиях, а не о подпольщиках или других сомнительных производителях). Сейчас от нас требуют соблюдения избыточных мер, которые стоят очень дорого.
На производстве «Дымов» всегда был строгий контроль, дезинфекция, маски и перчатки, но если раньше мы покупали маски по 7,5 рублей, сейчас каждая обходится в 26,5 – и цена растет. Дополнительные меры контроля, дополнительная дезинфекция, дополнительные маски, теперь регулярное тестирование 10% работников – все это затраты, которые мы обязаны включать в себестоимость продукции. Это десятки миллионов в месяц. Государство требует соблюдения все новых и новых мер, при этом помощь минимальная.
Хочу заметить, что спрос снизился, люди стали меньше ходить в магазины, но цены мы поднимать не можем, это этически неприемлемо в такой ситуации. На сырье тоже экономить не можем и не будем, самое главное – качество продукта. В итоге минус в продажах и возросшие затраты — деньги, которые не можем перенаправить на развитие. А наши инвестиции – это в первую очередь сельскохозяйственные проекты в регионах, налоги и рабочие места.
О закрытии книжных магазинов «Республика»
В ритейле, в «Республике», ситуацию даже комментировать не хочется – вы и так все видите сами. Розничные магазины простаивали 2,5 месяца, работал только интернет-магазин. Даже с учетом того, что оборот в онлайн вырос, он не может даже минимально компенсировать убытки от остановки основного розничного канала, на соцобязательства с трудом хватало. Помощи тут тоже никакой не было от государства, спасали только люди – наши клиенты, которые продолжали покупать именно у нас, спасибо им большое. Обновлен менеджмент офиса и в компании понимают, что им предстоит большая работа по полному переформатированию бизнеса.
Конечно, штат сократился. Это тяжелое, но вынужденное решение. Ребят жаль, и неудобно и стыдно перед ними. Надеюсь, что после окончания периода восстановления сможем вернуть себе лучших. Жесткая оптимизация позволила мобилизоваться и привела к тому, что компания изменится в лучшую сторону. Будет развиваться формат концепт-сторов с сохранением и приумножением всего лучшего, что было в «Республике» раньше.
Всегда считал, что просто книжные магазины никому уже не интересны. Я изначально создавал «Республику» как идеологическую модель – у нас атмосферно и красиво, замечательные начитанные ребята, очень много неформальной молодежи, тщательный выбор книг, гаджетов, канцелярии — своя экспертиза. Это вообще больше социальный клуб, чем магазин. Мы не останавливались на продаже книг, а добавляли новые фишки – кофе-пойнты, лектории. В этом направлении сеть и будет развиваться.
Конечно, все магазины сохранить не удастся – после снятия ограничений, скорее, откроется только часть. Здесь нам важно взаимодействие с арендодателями. Питерские оказались самыми негибкими, поэтому мы пока вынуждены закрыть все магазины в Петербурге. Город, конечно, важен для «Республики»: будем искать новые локации, чтобы вернуться до 2021. Очень тяжелое решение, но это временно, придется перетерпеть. А пока будет работать интернет-магазин с улучшенной логистикой и сервисом.
Об оптимальных решениях для бизнеса
Кризис 2020-го никак не мотивирован экономически, против него не было ни одного антикризисного плана. По сути это больше похоже на извержение исландского вулкана в 2010, но в несравнимо больших масштабах и с влиянием на все сферы жизни.
Знаю, что моим сотрудникам приходится много работать с партнерами, обновлять и пересматривать договоренности. Надеяться приходится только на себя, помощь не придет. Все направления, где раньше болело, намечались трещины еще до кризиса, надо закрывать. Так бывает, что не летит, но ликвидировать жалко – пришло время смело принимать решения. Расстаться с менеджерами, которые впадают в ступор и находятся в растерянности больше недели – это балласт. Пожалуй, в этом единственный плюс кризиса – он позволяет быстро обнаружить брешь. Да, это жестко, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Мы сейчас ведем борьбу за выживание, перестраиваться обязаны все. И это пожелание не только для бизнеса и производственных отраслей, но и для чиновников и правительства. За бездействие можно получить очень высокую цену.
Если вы хотите услышать советы, гарантирующие преодоление кризиса, то их нет, панацеи не существует. Можно скорее пожелать владельцам своего дела не паниковать, хорошенько обдумать все и снизить ущерб для бизнеса. Изменить форматы, реструктурировать прошлую деятельность и долги, для того чтобы создать новую модель будущего. В одном бизнесе потеряешь, в другом приобретешь. Это время компромиссов. Все, что будет закрывать каждодневные потребности людей в изменившейся реальности, будет востребовано.
Сейчас главная цель — выжить. Конечно, о развитии хочется думать, но получается с трудом. Устоявшаяся истина о том, что период изменений — возможность для роста, в текущем контексте смотрится неэтично. Вряд ли кто-то из этой ситуации выйдет победителем, разве что, может быть, те, кто производят маски и средства дезинфекции, но и это временно. Думаю, 30% экономика точно потеряет и это только первые эффекты. Возможно, нас ждут и социальные последствия, потому что кризис всегда сопровождается социально-политическими изменениями. Их спровоцирует и безработица в 10-15%. Через какое-то время, конечно, потерявшие работу вновь ее обретут, но шока не избежать. В этой ситуации нам будет важно, чтобы государство не перекладывало ответственность на плечи бизнеса, а реально помогало.
-
Ресторан Вадима Дымова «Гостиный двор» в Суздале
О диалоге бизнеса и государства
Что касается санбезопасности, мы ничего не изобретаем сами – есть предписанные нормы и требования, которым следуем. Будем надеяться, дальше государство все-таки будет следовать по более разумному пути, ужесточать дальше просто некуда – у бизнеса и так не осталось ни денег, ни ресурса. В России стало очень много формализма, чиновники все больше превращаются в машины. Вы знаете, мне удалось немного пожить при Советском Союзе, но, кажется, даже там люди на местах обладали большей эмпатией и человеколюбием — я уже не говорю о самостоятельности в принятии решений.
Мы не признаны системообразующей компанией и, как понимаю, не очень важны для экономики в целом. Возможно, так оно и есть, кто знает? А если серьезно, я вообще не понимаю этот принцип деления на системообразующие и остальные — или помогать всем в отдельно взятой отрасли, или не помогать никому. Разделение на большие и малые, важные и неважные — дискриминационное.
Помощь государства явно не та, на которую все рассчитывают. А даже если не на помощь, то хотя бы на понимание и взаимодействие. Обещаний действительно много. Хотя МСП (Малое и среднее предпринимательство. — Прим. ред.) в отдельных случаях получил от 10000 до 15000 на сотрудника, это правда.
-
Никольская церковь, село Кибол, Суздальский район Владимирской области
О тренде на внутренний туризм и гостинице в Суздале
Внутренний туризм я развивал, развиваю и буду развивать. Уже 17 лет помогаю Суздалю обрести будущее, принимаю участие в стратегии развития города, обращаю внимание государства на его ценность как исторического поселения, на его значимость для русской нации, на его абсолютную уникальность.
У меня здесь ресторан «Гостиный двор» с замечательной русской кухней и керамическая мастерская «Дымов Керамика», возрождающая исторические промыслы. Оба этих проекта – и гастрономический, и декоративно-прикладной – очень позитивно влияют на популяризацию Суздаля как фантастического туристического направления. Насколько мне известно, петербуржцы тоже любят у нас бывать, вот друзья из «Собака.ru» даже останавливались в одном из наших гостевых домов «Дача Дымов Керамика» (Во время съемки сентябрьской обложки журнала в 2019-м. — Прим.ред.).
Думаю, Суздаль – то место, где мне еще предстоит себя проявить. Очень дорожу тем, что имею отношение к этому городу. В нем чувствую на себе бремя отцов, историю русской культуры, и по своей природе это ощущение даже глубже, чем в Москве или Петербурге.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.