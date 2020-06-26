Основатель сети «Республика» Вадим Дымов: «Пока вынуждены закрыть все книжные магазины в Петербурге»

Почему потери несет даже продовольственная отрасль и компания «Дымов»

«Дымов» – это компания, производящая мясные изделия. Многие люди воспринимают продовольственную отрасль незадетой или даже выигравшей. Конечно, это очередная иллюзия. Ситуация в пищевой промышленности лучше, чем в непродовольственной сфере, но пострадали мы сильно. Большой урон нанесло снижение трафика в гипермаркетах и супермаркетах и резкое падение покупательской способности – у многих людей просто не осталось денег, чтобы достойно питаться.

Немалую роль сыграло и отсутствие поддержки и вводимые требования по соблюдению дополнительных защитных мер. В пищепроме всегда действовали серьезные меры безопасности — они более чем достаточны для обеспечения безопасности продукции в период пандемии (подчеркну, что я говорю о крупных современных предприятиях, а не о подпольщиках или других сомнительных производителях). Сейчас от нас требуют соблюдения избыточных мер, которые стоят очень дорого.