Как команда магазина «Подписные издания» превратила книготорговлю в рок-н-ролл

Задний ряд, держат знамя (слева направо):

Арсений Гаврицков: Мастер слова, обладатель сакрального знания условий постановки запятой перед тире, флегматик и англоман.

Павел Щипков: Музыкальная душа коллектива, ветеран книготорговли, задает ритм и популяризирует книги по науке.



Второй ряд сверху (слева направо):

Мария Михеева: Профессионально занимается сувенирами, угадает любую мелодию с трех нот и обучит самарскому сленгу с нуля.

Александр Соколов: Великий вождь отдела книг по истории, точно знает, как всё было при советской власти и кто забил в последнем матче Лиги Чемпионов.

Надежда Дерябина: Верная помощница во всех делах, связанных с канцелярией.

Михаил Филинцев: Одной левой сшивает фирменные тетради, одной правой запаковывает интернет-заказы.

Айгуль Мифтахутдинова: Устраивает книгам элитные фотосессии для сайта. Красиво, дорого, без фотошопа.

Юрий Ларшин: Ангел-хранитель книжных полок и отважный предводитель работников склада.

Алена Бобровская: Знает все о книгах по фотографии и татуировкам, мастерица внезапных вопросов.

Петр Каинак: Он всегда за рулем, всегда в пути – от поставщиков на склад, со склада – в магазин.

Станислав Левков: Знает, где лежит любая книга, отыщет на складе даже ту, которую потеряли еще при Ельцине.

Третий ряд сверху:

Дмитрий Савушкин: Супермен и Бэтмен в одном лице – если что-то идет не так, всех спасет именно он, даже если для этого ему придется приехать с дачи.

Дмитрий Николаев: Сэнсэй книжного тетриса, который отыщет место в полке для новоприбывших книг, даже когда, казалось бы, его уже не осталось.

Влад Киршин: Поэт, сердцеед, чуткий советчик – если вы не знаете, чего хотите, поговорите с ним минуту и уйдете со стопкой польской поэзии и обретенным смыслом жизни.

Елена Орлова: Величественная вершительница судеб – от одного росчерка ее пера зависит, приедут книги в магазин или нет.

Игорь Дмитров: Последний философ, адепт классической музыки, за считанные секунды складывает игривые двустишия о личной жизни коллег.

Дарья Чилякова: Первооткрывательница обновленных «Подписных», сердце торгового зала, неутомимый защитник интересов детей, взрослых и собачек.

Дмитрий Николюк: Энергичный товаровед, альфа-боец за новинки, благодаря которому книги оказываются в магазине еще до того, как на страницах высыхает типографская краска.

Вадим Базин: Маэстро тайм-менеджмента, нежными руками составляет и регулирует график работы так, чтобы жизнь сотрудников была легка и беззаботна.

Александр Никитин: Потерянный внук Джека Керуака, знаток художественной литературы XX века, писатель и секс-символ торгового зала.

Константин Прокошин: Пусть пропахли руки дождем и бензином, шофер всегда крепко держится за «баранку» – знает, что везет ценный груз.

Евгения Чичкова: Блюстительница интересов интернет-заказчиков, куратор раздельного сбора мусора и обладательница титула «Самый громкий смех Подписных».



Второй ряд снизу:

Екатерина Кожушная: Мастерица коллажей и вышивания, фанатка детских книг, винтажных телешоу и тихих шуток.

Мария Михайлова-Норден: Чародейка торгового зала – не успеете вы сформулировать запрос, как она отыщет для вас книгу мечты.

Марина Хромова: Повелительница поставок, заведующая переписью книжного населения складских стеллажей.

Марина Привалова: Безукоризненно запакует ваш заказ даже с завязанным глазами.

Александра Смолянская: Знает все об искусстве и немецкой литературе, элегантно подскажет книги на любую тему.

Михаил Иванов: Визионер и волшебник, который придумал и сотворил «Подписные» такими, какими вы их знаете.

Галина Ермакова: Главный человек в организации, без которой – шутки в сторону! – ничего бы и не было.

Алла Иванова: Строгая, но справедливая примадонна «Подписных», порой мечет молнии, но чаще – ироничные шутки.

Кристина Соколова: Отвечает за всю команду «Подписных», знает обо всех наших думах и квалифицированно подпевает диско-хитам, слов которых не знает.

Арина Громыко: Серый кардинал и пиар-директор – именно благодаря ее работе вы, возможно, впервые услышали о «Подписных».

Софья Филимонова: Подберет вам самые актуальные нонфикшн-книжки, даже если в магазине отключат свет. А как она варит кофе!

Татьяна Воротникова: Если зайти в "Подписные" сразу после открытия, можно услышать пару-тройку оперных арий в ее исполнении.

Максим Мамлыга: Блистательный властелин отдела книг по искусству, роковой светский лев и последняя надежда отечественной журналистики.

Павел Альбрехт: Доминант оптового производства, акула бизнеса и самый преданный фанат Бритни Спирс.

Первый ряд снизу:

Валерия Дроздецкая: Подскажет, что почитать именно вам, проведет инсайдерскую экскурсию по Петербургу и вот-вот станет блогером-миллионником.

Анна Канунникова: Летящей походкой и с французским акцентом подберет вам стопочку книг, которые перевернут все ваши представления о литературе.

Екатерина Пантелеева: Амбассадор книг о Рембрандте и Петербурге. Знает, какой алкоголь оптимально подходит к каждой конкретной книге.

Катерина Паньженская: Приобщает «Подписные» к уличному искусству и лучше всех прячет книги для шоу «Закладка».

Елизавета Дутова: Легендарная королева интернет-магазина, которая в ритме хип-хопа справляется и с багами на сайте, и со строптивыми сотрудниками Почты России.

Оксана Климова: Смешливая кудряшка, которая будто бы знает всех детей в мире и может подобрать каждому книгу по вкусу.

Ангелина Богатина: Синемаголик и икона стиля, гениальный фотограф и главный двигатель прогресса в инстаграме магазина.

Елизавета Кузнецова: Провидица, которой не нужно советоваться со звездами и чаинками, чтобы узнать, какие именно книги вам нужны.

Юлия Харитонова: Без нее все не то! Наследная принцесса интернет-магазина и единственная причина, почему никто из коллег не остается без подарка на день рождения.

Наталья Снежкина: Очаровательная и самая юная, но не расслабляйтесь – она знает все о сопромате, за словом в карман не полезет, а ее колких шуток побаивается даже босс.

Анна Амиянц: Самая терпеливая и понимающая – ответит на любые вопросы по телефону и решит все проблемы с интернет-заказами в мгновение ока.

Дарья Узгорова: На глаз определит вес посылки и рассчитает ее стоимость в уме, знает единственно верный ответ раньше, чем вы сформулируете вопрос.