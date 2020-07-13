«Подписные издания» уже давно не просто книжный, а культурный феномен, успешный бизнес-проект и место с рок-н-ролльной энергетикой. Команда магазина на Литейном,57 говорит решительное «нет» ореолу мученичества, сопровождающему книжный бизнес. Фанаты «Подписных» ломятся внутрь за Оруэллом и Бодрийяром, а стильный литературный «инстаграм» магазина набирает тысячи и тысячи лайков. Команда «Подписных изданий» — лауреаты премии «Собака.ru «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года.
Как команда магазина «Подписные издания» превратила книготорговлю в рок-н-ролл
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Задний ряд, держат знамя (слева направо):
Арсений Гаврицков: Мастер слова, обладатель сакрального знания условий постановки запятой перед тире, флегматик и англоман.
Павел Щипков: Музыкальная душа коллектива, ветеран книготорговли, задает ритм и популяризирует книги по науке.
Второй ряд сверху (слева направо):
Мария Михеева: Профессионально занимается сувенирами, угадает любую мелодию с трех нот и обучит самарскому сленгу с нуля.
Александр Соколов: Великий вождь отдела книг по истории, точно знает, как всё было при советской власти и кто забил в последнем матче Лиги Чемпионов.
Надежда Дерябина: Верная помощница во всех делах, связанных с канцелярией.
Михаил Филинцев: Одной левой сшивает фирменные тетради, одной правой запаковывает интернет-заказы.
Айгуль Мифтахутдинова: Устраивает книгам элитные фотосессии для сайта. Красиво, дорого, без фотошопа.
Юрий Ларшин: Ангел-хранитель книжных полок и отважный предводитель работников склада.
Алена Бобровская: Знает все о книгах по фотографии и татуировкам, мастерица внезапных вопросов.
Петр Каинак: Он всегда за рулем, всегда в пути – от поставщиков на склад, со склада – в магазин.
Станислав Левков: Знает, где лежит любая книга, отыщет на складе даже ту, которую потеряли еще при Ельцине.
Третий ряд сверху:
Дмитрий Савушкин: Супермен и Бэтмен в одном лице – если что-то идет не так, всех спасет именно он, даже если для этого ему придется приехать с дачи.
Дмитрий Николаев: Сэнсэй книжного тетриса, который отыщет место в полке для новоприбывших книг, даже когда, казалось бы, его уже не осталось.
Влад Киршин: Поэт, сердцеед, чуткий советчик – если вы не знаете, чего хотите, поговорите с ним минуту и уйдете со стопкой польской поэзии и обретенным смыслом жизни.
Елена Орлова: Величественная вершительница судеб – от одного росчерка ее пера зависит, приедут книги в магазин или нет.
Игорь Дмитров: Последний философ, адепт классической музыки, за считанные секунды складывает игривые двустишия о личной жизни коллег.
Дарья Чилякова: Первооткрывательница обновленных «Подписных», сердце торгового зала, неутомимый защитник интересов детей, взрослых и собачек.
Дмитрий Николюк: Энергичный товаровед, альфа-боец за новинки, благодаря которому книги оказываются в магазине еще до того, как на страницах высыхает типографская краска.
Вадим Базин: Маэстро тайм-менеджмента, нежными руками составляет и регулирует график работы так, чтобы жизнь сотрудников была легка и беззаботна.
Александр Никитин: Потерянный внук Джека Керуака, знаток художественной литературы XX века, писатель и секс-символ торгового зала.
Константин Прокошин: Пусть пропахли руки дождем и бензином, шофер всегда крепко держится за «баранку» – знает, что везет ценный груз.
Евгения Чичкова: Блюстительница интересов интернет-заказчиков, куратор раздельного сбора мусора и обладательница титула «Самый громкий смех Подписных».
Второй ряд снизу:
Екатерина Кожушная: Мастерица коллажей и вышивания, фанатка детских книг, винтажных телешоу и тихих шуток.
Мария Михайлова-Норден: Чародейка торгового зала – не успеете вы сформулировать запрос, как она отыщет для вас книгу мечты.
Марина Хромова: Повелительница поставок, заведующая переписью книжного населения складских стеллажей.
Марина Привалова: Безукоризненно запакует ваш заказ даже с завязанным глазами.
Александра Смолянская: Знает все об искусстве и немецкой литературе, элегантно подскажет книги на любую тему.
Михаил Иванов: Визионер и волшебник, который придумал и сотворил «Подписные» такими, какими вы их знаете.
Галина Ермакова: Главный человек в организации, без которой – шутки в сторону! – ничего бы и не было.
Алла Иванова: Строгая, но справедливая примадонна «Подписных», порой мечет молнии, но чаще – ироничные шутки.
Кристина Соколова: Отвечает за всю команду «Подписных», знает обо всех наших думах и квалифицированно подпевает диско-хитам, слов которых не знает.
Арина Громыко: Серый кардинал и пиар-директор – именно благодаря ее работе вы, возможно, впервые услышали о «Подписных».
Софья Филимонова: Подберет вам самые актуальные нонфикшн-книжки, даже если в магазине отключат свет. А как она варит кофе!
Татьяна Воротникова: Если зайти в "Подписные" сразу после открытия, можно услышать пару-тройку оперных арий в ее исполнении.
Максим Мамлыга: Блистательный властелин отдела книг по искусству, роковой светский лев и последняя надежда отечественной журналистики.
Павел Альбрехт: Доминант оптового производства, акула бизнеса и самый преданный фанат Бритни Спирс.
Первый ряд снизу:
Валерия Дроздецкая: Подскажет, что почитать именно вам, проведет инсайдерскую экскурсию по Петербургу и вот-вот станет блогером-миллионником.
Анна Канунникова: Летящей походкой и с французским акцентом подберет вам стопочку книг, которые перевернут все ваши представления о литературе.
Екатерина Пантелеева: Амбассадор книг о Рембрандте и Петербурге. Знает, какой алкоголь оптимально подходит к каждой конкретной книге.
Катерина Паньженская: Приобщает «Подписные» к уличному искусству и лучше всех прячет книги для шоу «Закладка».
Елизавета Дутова: Легендарная королева интернет-магазина, которая в ритме хип-хопа справляется и с багами на сайте, и со строптивыми сотрудниками Почты России.
Оксана Климова: Смешливая кудряшка, которая будто бы знает всех детей в мире и может подобрать каждому книгу по вкусу.
Ангелина Богатина: Синемаголик и икона стиля, гениальный фотограф и главный двигатель прогресса в инстаграме магазина.
Елизавета Кузнецова: Провидица, которой не нужно советоваться со звездами и чаинками, чтобы узнать, какие именно книги вам нужны.
Юлия Харитонова: Без нее все не то! Наследная принцесса интернет-магазина и единственная причина, почему никто из коллег не остается без подарка на день рождения.
Наталья Снежкина: Очаровательная и самая юная, но не расслабляйтесь – она знает все о сопромате, за словом в карман не полезет, а ее колких шуток побаивается даже босс.
Анна Амиянц: Самая терпеливая и понимающая – ответит на любые вопросы по телефону и решит все проблемы с интернет-заказами в мгновение ока.
Дарья Узгорова: На глаз определит вес посылки и рассчитает ее стоимость в уме, знает единственно верный ответ раньше, чем вы сформулируете вопрос.
О том, как любимый книжный петербуржцев стал пространством-культуртрегером, рассказал его совладелец, потомственный книготорговец Михаил Иванов.
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На Михаиле: пиджак и кардиган Gucci, рубашка Tom Ford, галстук Luigi Borrelli (все — ДЛТ)
Михаил, на дворе пандемия, а «Подписные издания» расширяют площадь. Как так?
То, что надо расширяться, мы поняли еще год назад. Просто потому что многим покупателям стало некомфортно в «Подписных». Ты приходишь, хочешь полистать книги, побродить у стеллажей, а оказываешься в душной толпе, как в метро во время часа пик. Кроме того, из-за маленькой площади не получалось выставлять в зале все книги, которые хотелось бы выставить: на литературоведение у нас отведен один шкаф, а на складе книг — на все четыре! В итоге решили задействовать исторический второй этаж. Там будет еще два зала, до которых можно доехать на лифте или подняться по исторической лестнице. Сейчас книжное дело немного зачахло, профессионализм падает. Возможно, расширение позволит это сделать.
Из-за ремонта придется на время закрыться?
Нет, первый этаж сейчас открыт (интервью состоялось 8 июня, когда в Петербурге сняли ограничение на работу непродовольственных магазинов. — Прим. ред.) и будет работать бесперебойно. В сентябре мы закроем один из залов, но к новому году откроемся уже со вторым этажом. Конечно, мы просели по заработку, в том числе и потому что зависим от туристов, которых сейчас в Петербурге нет. Но — прорвемся.
Вы говорите, что книжное дело зачахло. Почему?
Смотрите, средняя зарплата продавца книжного магазина по рынку — 19 тысяч рублей. При этом смены у них по 15 часов. За такие деньги он должен быть вовлеченным и посвящать покупателей в тонкости литературы? Мы в «Подписных изданиях» стараемся сделать профессию консультанта престижной, платим адекватные деньги. Благодаря этому берем в штат людей, для которых книга — это не просто то, что нужно поскорее продать. Книготорговля — это социально ответственный бизнес.
Во‑вторых, из-за пандемии очень просел издательский бизнес. Все кричали о том, что надо срочно спасать книжные магазины, но ведь именно издательства — основа всей индустрии. Причем те, кто оперативно перешел на онлайн-продажи, тоже просели: 70 % рынка — это все равно магазины «на земле».
За счет чего «Подписным изданиям» удается не просто выживать, а развиваться? Вы ведь тоже часть индустрии.
У нас профессиональная, «горящая» команда и правильное распределение ролей. Например, в штате «Подписных» есть редактор — ни в одном другом книжном магазине такой ставки нет. Это человек, который редактирует абсолютно все тексты, которые появляются на нашем сайте и в наших социальных сетях. Второе — у нас хорошая репутация. Мы никогда не будем рекламировать или продавать книгу только потому, что это нужно издательству. Продаем только то, что несет культурную ценность.
Наверняка из желающих работать в «Подписных» стоит очередь. Как к вам устроиться?
Для меня главное в сотруднике — искренность. Если человек приходит выполнять KPI, нам, пожалуй, не по пути. Наши продавцы несут ответственность за предполагаемый выбор покупателя. Никто и никогда не осудит гостя за выбор (никакого снобизма!), но порекомендовать что-то мы можем, то есть воспитываем читательский вкус. И главное, дарим радость — Петербург все-таки несколько депрессивный город в некоторые месяцы, поэтому мы стараемся, чтобы у нас было уютно.
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Интерьер магазина «Подписные издания»
Читательский вкус за последние годы сильно поменялся?
За последние лет десять — колоссально! Появился тренд на интеллектуальную литературу. Если году в 2007–2008‑м в топе продаж были бульварные детективы, то сейчас — «1984» Оруэлла. Мы продали более 1000 экземпляров книги Максима Косьмина «История домов Петербурга, рассказанная их жителями», сотнями экземпляров продаем журнал «Сеанс» и «Диалоги с Сокуровым» Николая Солодникова и Катерины Гордеевой. Люди зачитываются философскими книгами, скупают Бодрийяра (Жан Бодрийяр — французский философ-постмодернист, культуролог и социолог. — Прим. ред.). Даже если им нужен детектив, они купят, например, Питера Хёга. Вы не поверите, но один из главных хитов наших продаж — двухтомник «Магические практики севернорусских деревень».
С чем связаны такие перемены?
Подрос уровень жизни, люди решили основные житейские проблемы и заинтересовались миром, который их окружает. Появился запрос на рефлексию. А где еще искать ответы на вопросы мироздания, как не в книгах?
«Подписные издания» — это не просто магазин, петербуржцы вас обожают. Как думаете, почему?
Просто мы стараемся дружить с покупателями. Можно сказать, у нас есть целая семья «Подписных изданий». Те, кто приходил к нам восьмилетними, приходят и сейчас, в шестнадцать лет. Сложилось несколько семейных пар из сотрудников, была пара свадеб между сотрудниками и покупателями! Мы не контролируем тех, кто к нам приходит. Пожалуйста — пишите у нас диплом, фотографируйте книги, читайте. У нас даже продавцы приходят просто потусоваться в свои выходные дни.
Несмотря на коронавирусные ограничения, вы планируете провести в «Севкабель Порту» книжный фестиваль.
Мы хотели провести его в этом августе, но все-таки перенесли на 2021 год. Из-за закрытых границ не могут доехать некоторые классные авторы из Европы и Америки, плюс нас не смогут поддержать некоторые спонсоры. Можно было бы сократить программу, но мы хотим устроить для Петербурга полноценный праздник. Через год он пройдет обязательно. Такого мероприятия в городе очень не хватает: к сожалению, Петербургский книжный салон масштабам Петербурга не соответствует.
Отдельный жанр искусства — ваш инстаграм @izdaniya, где вы рассказываете о непопсовых книгах вроде альбома Beautiful nudes или работы нейробиолога Николая Кукушкина .
«Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум». Как книжному аккаунту удалось набрать больше 60 тысяч подписчиков?
Его особенность в том, что наши продавцы-консультанты на фотографиях сами изображают то, чему посвящены книги из постов. У нас нет сммщиков, инстаграмом занимаются наши сотрудники, каждый может предложить и реализовать идею. Все начиналось как дневник наших продавцов. Сейчас его ведут фотограф Лина, Даша, главная по детским книгам, человек, которого я первым нанял на работу, и Кристина, наш директор по персоналу. У аккаунта чисто просветительская цель — продастся книга или нет, нас не волнует. Есть контент-план по числу постов и сторис, но в плане содержания ограничений нет. Даже я не могу личным решением снять пост с публикации. Там очень эффектные фотографии, которые привлекают сторонних, даже далеких от литературы подписчиков, отсюда и довольно большое их число. И мы очень не любим грузить наших подписчиков агрессивным маркетингом.
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«На каяке через Атлантику» Агаты Лот-Игнацюк с иллюстрациями Бартоломея Игнацюк — это рассказ о том, как Александр Доба в одиночку пересёк Атлантический океан на каяке, приводя его в движение только мускульной силой. Сотни других путешественников пытались покорить океан на шлюпках и лодках, но сгинули в морской пучине. Представьте, каково это, когда только ты, море и каяк. И надо не только постоянно грести, но ещё и спать так, чтобы не унесло течение, мыться, есть и ходить в туалет. На пути случались и затяжные штормы, движению мешали горы и впадины (для легкого каяка рельеф дна имеет большое значение!). Вот обо всем этом, а ещё о том, как Александр готовился к первому дальнему путешествию, и рассказано в этой книге — идеальной для взрослых романтиков и юных искателей приключений. А в качестве картинок и текста мы ни на миг не сомневались, польские авторы + @peshkombooks — залог здоровья детской книги. #этоткаякнежелтыйнотожехорош #отважныймореплаватель #какДобапокорилстихию #аЛерафольгу #океанодиночества #АлександрДоба #отПортугалиидоФлориды #спортзалнакаяке #подплывныеиздания
Вы потомственный книготорговец. Судьба была предрешена?
Можно сказать и так. Моя бабушка руководила «Подписными изданиями» с конца 1970‑х — в 32 года она стала директором второго после «Дома книги» магазина в стране. В 1990‑е она вместе с моими родителями смогла сохранить коллектив и сами «Подписные»: на сладкое место на Литейном претендовали люди, так скажем, далекие от закона, но на аукционе его выкупил коллектив магазина, который владеет им до сих пор и у которого я арендую помещение. Кстати, у нас в штате три человека работают еще с 1980‑х годов.
Сам я не планировал продолжать династию. Да, хотел открыть книжный магазин, но свой, отдельный, в другой локации и в другом стиле. Однако родители совершенно правильно убедили меня, что, если есть помещение и человеческий ресурс, надо его развивать. В итоге получилось сделать современное пространство, но со старым, привычным названием. Так что мы правопреемники того самого магазина, который открылся в Ленинграде еще до войны.
Текст: Игорь Топорков
Фото: Алексей Костромин
Стиль: Лима Липа, Лина Либо
Ассистент стилиста: Кристина Соколова
Свет: Skypoint
Команда «Подписных изданий» сфотографировалась в магазине на Литейном, 57, —
здание в стиле северного модерна является объектом культурного наследия.
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