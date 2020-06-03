«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Книги»

Глеб Архангельский

Писатель

Выпускник факультета прикладной математики СПбГУ ввел в обиход понятие «тайм-менеджмент» и стал главным экспертом страны в этой области. В 2020 годк на «ЛитРес» вышла его книга «Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома», ставшая библией для тех, кто переформатировал квартиру в офис.