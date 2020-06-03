«Собака.ru» объявляет старт XV премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года. И представляет лауреатов в номинации «Книги»!
«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Книги»
Саша Филипенко
Писатель
Единственный представитель поколения 30-летних, громко выносящий обществу приговоры через крупную прозу. В 2019 году выпустил пятый роман «Возвращение в Острог», одним из первых заявив о наличии в России страшной проблемы — карательной психиатрии в детских домах.
Глеб Архангельский
Писатель
Выпускник факультета прикладной математики СПбГУ ввел в обиход понятие «тайм-менеджмент» и стал главным экспертом страны в этой области. В 2020 годк на «ЛитРес» вышла его книга «Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома», ставшая библией для тех, кто переформатировал квартиру в офис.
Книготорговец
Основатель «Подписных изданий» превратил магазин в культурный феномен и главный центр притяжения читающей публики. «Издания» отважно встретили вынужденное закрытие из-за COVID-19: доставка, стильный инстаграм, где рассказывают о новинках и планируют провести букфест в «Севкабель Порту».
Драматург
Драматург не знает профессиональных и жанровых границ: Ася дебютировала на Новой сцене Александринки в спектакле «Ад это я» Ильи Мощицкого, выпустила в издательстве «Сеанс» 4 пьесы о России «Гибнет хор» и покорила онлайн, написав киберпьесу «Брак» для режиссера Семена Александровского.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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