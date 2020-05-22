Борис Гребенщиков, Рената Литвинова, Sirotkin и другие артисты выступят на фестивале в поддержку независимых книжных

В лайнапе заявлены 25 артистов, скреди которых Борис Гребенщиков, Евгений Федоров из Tequilajazzz, Псой Короленко, Найк Борзов, Рената Литвинова, Леха Никонов из «ПТВП», Пахом, Вера Полозкова, Арсений Креститель, группы Gnoomes, «Увула», Jars, «Спасибо» и «Хадн Дадн».

Марафон продлится восемь часов, а проведут его журналисты, редакторы и критики — Галина Юзефович, Анна Наринская, Феликс Сандалов, Денис Бояринов и Алексей Мунипов.

На вопрос, почему помогать сейчас нужно независимым книжным, организаторы события — «Все свободны» и «Порядок слов» (Петербург), «Маршак» (Москва), «Пиотровский» (Екатеринбург и Пермь) и «Смена» (Казань) — отвечают так: «Все, кто хоть раз был в маленьком книжном магазине в любой точке мира, знают, что книжный — это не просто место, где можно найти хорошие книги или поболтать с продавцом о новинках и редких изданиях. В мире, а в России — в особенности независимые книжные вырастают на месте сгиба интеллектуальной карты города и выполняют роль точки сборки для локальных сообществ. Здесь устраиваются презентации самых диких и странных книг и зинов, проводятся лекции и ридинг-группы, а также случаются самые неожиданные встречи одних людей с другими».

Напомним, месяц назад книгоиздатели и симпатизирующие индустрии люди обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину за помощью. Авторы открытого письма указали на то, что в настоящий момент общество «стоит на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания».



Фото: архивы пресс-служб

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