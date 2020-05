Почему лидер «Зоопарка» Майк Науменко не стал суперзвездой как Цой? Отрывок из развернутой биографии музыканта

Через пару месяцев я попал на «закрытый» киносеанс, состоявший из нескольких фильмов о рок-андеграунде. Атмосфера в забытом богом и милицией кинотеатре «Патриот» была незабываемой. И если «Шесть писем о бите» все смотрели со сдержанным уважением, то на первых строчках песни «Я инженер на сотню рублей, и больше я не получу» (фильм «Иванов») зрители засвистели и захлопали, подняв такой шум, словно начался штурм Кремля. Но настоящий рёв повис над залом во время просмотра фильма «Йя-Хха» – когда Цой бросал уголь в кочегарке, а Майк разбивал собственное отражение в зеркале.

Время было сказочное. Вскоре в арбатской подворотне, рядом с магазином «Мелодия», я приобрёл виниловый диск «Белая полоса». На дворе стоял март 1988 года – в массовую продажу альбом «Зоопарка» ещё не поступил. Как, впрочем, не было на прилавках и двух миньонов с композициями из этой пластинки. Ещё сильнее я удивился, не обнаружив на диске двух песен – «Бедность» и «Вперёд, Бодхисаттва!». Их там, в отличие от магнитоальбома, попросту не было. А затем в журнале «Сельская молодёжь» я увидел интервью с лидером «Зоопарка», который по поводу издания «Белой полосы» заявил:

«Мы с фирмой «Мелодия» знаем друг друга понаслышке. Пора соответствовать международным стандартам, которые не придуманы кем-то, а выработаны тысячами примеров. Новая программа должна быть сначала записана на пластинке, а в случае успеха группа может начинать гастрольные турне, не гонясь за числом концертов. Больше того, нужно перестроить и систему оплаты. Исполнитель, чья пластинка расходится огромными тиражами, должен получать с этого приличный авторский гонорар. Мы всё равно придём к этому, сама логика жизни приведёт».

Тем временем «Белая полоса» несколько неожиданно вышла на первое место всесоюзного хит-парада ТАСС. После многочисленных допечаток тираж диска приблизился к нескольким сотням тысяч копий. Парадоксально, что не самый яркий альбом «Зоопарка» продавался гораздо веселей пластинок «Машины времени», «Секрета» и «Аквариума», не говоря уж о разнообразных поп-исполнителях. Знакомые барыги утверждали, что особенно лихо диск улетал в регионах: Поволжье, Украина, Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Несмотря на то, что Науменко получил символический гонорар и был вынужден покупать собственные пластинки в магазине, он выглядел на редкость счастливым человеком. Радостно обсуждал с Борей Мазиным и Сашей Старцевым феноменальный прорыв «Белой полосы», периодически вставляя в разговор крылатую фразу из песни «Back In Black» группы AC/DC: «number one with a bullet». В тот момент Майк даже не догадывался, какую цену ему придётся заплатить за этот успех.