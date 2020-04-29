Быков начал свой список с писательницы Людмилы Петрушевской. «Внимание к унизительным деталям, болезням и уродствам причудливо сочетаются в прозе Петрушевской, как в сказках Андерсена, с детской чистой сентиментальностью и нежным юмором», — говорит о ее произведениях журналист. Он также выделил Людмилу Улицкую — как «наиболее одаренного и популярного представителя физиологического реализма, для которого у нее есть все данные: зоркость, беспощадность самоанализа, образование нейрофизиолога».

Далее Быков называет прозаика, драматурга и художника Владимира Сорокина. «Сорокин считается образцовым деконструктором тоталитарных стилей, будь то стили социалистического реализма или русской классики, навязываемой в качестве эстетического образца», — говорит о нем Быков. Также журналист упоминает Виктора Пелевина: «Пелевин остается в душе умным книжным подростком с московской окраины, и лучшие его тексты полны той невыразимой печалью, которая ощущается только при взгляде с балкона на закат в тот час, когда взрослые возвращаются с работы, а в песочнице уже играют на гитаре и открывают пиво».

Также он выделил Михаила Веллера, Бориса Акунина, Алексея Иванова, Евгения Водолазкина, Ксению Букшу. К числу главных российских писателей десятилетия Быков отнес и себя. «Поэт, прозаик, журналист, преподаватель, лектор, автор десяти романов, пяти литературных биографий, двадцати сборников стихов. Считает себя посильным продолжателем дела Стругацких и Трифонова, хотя сильно отличается от обоих. Главными своими книгами считает поэму в прозе «ЖД» и автобиографический роман-прохождение "Квартал"», — говорит о себе Быков.

Напомним, ранее издательство «Эксмо-АСТ» назвало самые популярные книги десятилетия. Главными бумажными тиражами 2010-х годов стали «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Вино из одуванчиков» и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «1984» Джорджа Оруэлла и «Над пропастью во ржи» Джерома Д. Сэлинджера. А также режиссер Уэс Андерсон рассказал стриминговому киносервису The Criterion Collection о фильмах, которых стоит посмотреть, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса Covid-2019. Собрали его рекомендации: записывайте!