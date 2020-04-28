Неизвестное интервью 23-летнего Виктора Цоя: «Надеюсь заниматься музыкой, но будущее есть будущее»

Виктор Цой. Интервью 1986 года

Первую половину разговора мы ведем по-английски. Я говорю на специально упрощенном английском, чтобы ему было легче понимать мои вопросы. Вторая часть интервью — с переводчиком.

Виктор: Джо, что у тебя с машиной? Что случилось?

Джо: Нас занесло на льду, и мы врезались в грузовик. Тимур (Новиков – Прим.ред.) сильно стукнулся головой о стекло, у него сильные порезы. Я тоже врезалась головой в лобовое стекло. Машина всмятку.

Виктор: И что, тебе придется платить за разбитую машину?

Джо: Нет, у нас есть страховка. Мы платим рубль в день на случай аварии, так что всё в порядке. Но когда я позвонила в пункт проката и попросила новую машину, мне говорят: «Нет, больше машин не будет, две уже разбили, нет, так не годится. Ну может, на следующей неделе позвоните». Я им говорю: «Обещаю, Джуди (сестра Джоанны – Прим. ред.) больше за руль не сядет, только я».

Виктор: Смешно. Жаль, что машины у тебя нет, на такси уходит куча денег. А я не думаю, что ты захочешь ездить на автобусе или трамвае.

Джоанна: Пожалуй, нет. Когда вы записываете новый альбом?

Виктор: Пока не знаю. Мы нашли звукорежиссера, но он пока болен и сюда приходить боится, чтобы Сашу (сына Виктора Цоя – Прим. ред.) не заразить.

Джоанна: Сколько песен будет на новом альбоме?

Виктор: Не знаю, минут на 45. Иногда мы записываем час, а потом выбираем, какие песни оставить.

Джоанна: А сколько песен ты написал?

Виктор: Много.

Джоанна: А Густав как, в порядке (барабанщик «Кино» Георгий Гурьнов – Прим.ред.)?

Виктор: Да, он наконец дома. Сегодня утром он звонил мне из больницы и говорит: «Черт, они, гады, не хотят меня выписывать, но я постараюсь вырваться».