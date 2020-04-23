Писатель Борис Акунин выпускает новый аудиосериал «Просто Маса»

«"Просто Маса" — это Масахиро Сибата один, без Фандорина. Осиротевший помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, которая очень сильно изменилась за время странствий своего блудного сына — и осталась вечно неизменной. Масу ожидают невероятные потрясения, невероятные приключения, невероятные женщины и невероятные открытия», — говорит о произведении Борис Акунин.

28 апреля, в день премьеры, выйдет первая серия аудиосериала «Просто Маса». Всего выйдет пять выпусков — каждый из них будет презентован на платформе Storytel еженедельно по вторникам в 18:00.

Напомним, в октябре 2019 года вышла новая книга Бориса Акунина. Работа получила название «Сулажин»» и является первой в России, созданной в формате интерактивной повести — в нее вошли восемь «щупальцев-сюжетов», саундтрек к которым (да-да!) подготовил Борис Гребенщиков. Каждый из восьми предполагаемых сюжетных путей написан в новом жанре — от экшена до любовного романа. К ним также созданы иллюстрации, от стилизации под комиксы до кубизма.

Напомним, в июне 2018 года вышел роман Бориса Акунина «Ореховый Будда». Книга описывает противоречивую, бурную эпоху царя Петра Первого, которой посвящен пятый том проекта «История Российского государства» — «Царь Петр Алексеевич». Среди героев романа — представители одного рода, живущего на территории Российского государства со времени его основания. При этом действие романа простирается далеко за пределы России. А весной 2017 года Акунин выпустил книгу-утопию о счастливом 1937-ом.