Татьяна Толстая запустила видеошоу «На троих» в Zoom

Так, в первом выпуске Татьяна Толстая пообщалась по видеосвязи с писательницей Ксенией Буржской и Александром Тимофеевским. Они обсудили проблемы, связанные с самоизоляцией, необходимость носить маску и соблюдать дистанцию и многое другое.