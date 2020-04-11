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Татьяна Толстая запустила видеошоу «На троих» в Zoom

Российская писательница, телеведущая, публицист и критик Татьяна Толстая запустила Zoom-шоу «На троих». Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«Первый блин, наверно, комом, – операторов нет, режиссера нет, звук неровный, свет какой попало, о гриме не вспоминаем, в кадре могут встречаться посторонние лица и непредусмотренные предметы. Ай, неважно. Потом разберемся!», – поделилась писательница.
 

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Так, в первом выпуске Татьяна Толстая пообщалась по видеосвязи с писательницей Ксенией Буржской и Александром Тимофеевским. Они обсудили проблемы, связанные с самоизоляцией, необходимость носить маску и соблюдать дистанцию и многое другое.


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Сабина Алиева,
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