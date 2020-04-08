Сооснователь «Подписных изданий» создал вокруг своего бизнеса особую субкультуру: в магазин на Литейном забегают за редкими книгами, сувенирами, кофе и звездными паблик-токами. Из-за распространения вируса компания Михаила Иванова вынужденно ушла в онлайн, но все равно терпит колоссальные убытки — как и вся книжная отрасль, которая не попала в правительственный список пострадавших с налоговыми отсрочками. «Собака.ru» узнала судьбу собственного бук-феста «Подписных», запланированного на лето, и расспросила потомственного книготорговца о его планах по спасению нежно любимого магазина.
Михаил Иванов: «У всей книжной отрасли сейчас шок. Мы уже потеряли около 80% выручки»
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Фото: Алексей Костромин
1. Продержаться
Для книжной отрасли нынешний кризис — колоссальный удар, причем для крупных игроков тоже. Но важно сохранить небольшие издательства и книжные магазины — они «мозги рынка», его инноваторы и вдохновители. Да, паники у нас нет, но есть шок. При этом есть и повод для надежды: издатели продолжают готовить книги, типографии их печатают, новые книги будут.
Книжный рынок сейчас почти полностью переместился в онлайн. Многие издательства работают по домам, магазины закрыты. Некоторые стараются осуществлять доставку. Мы потеряли около 80% выручки, из 47 сотрудников «Подписных изданий» работают не из дома только 6-7 человек. Несколько месяцев продержимся. Никого не сокращаем и не увольняем.
Большое спасибо нашим покупателям — они поддерживают нас словами любви и большим количеством заказов. Петербургские и московские издательства регулярно привозят книги. Вчера получили шедевральный номер журнала «Сеанс», посвященный Федерико Феллини, переиздание книги о Сергее Бодрове под редакцией Любови Аркус, новинки от Ad Marginem. Также приехала книга «Как работает музыка» Дэвида Бирна от «Альпина Паблишер», «История диджеев» от «Белого яблока».
Да, все стало в разы тяжелее, но мы любим такие квесты. Пытаемся всех развлекать в нашем Инстаграме @izdaniya, создаем видимость довирусной эпохи. Весь наш коллектив работает очень слажено, с большим пониманием. И мне важно не подвести команду «Подписных». Иногда сам развожу заказы и помогаю PR-директору с интернет-маркетингом. На следующей неделе заработает онлайн-продавец: на сайтеpodpisnie.ru в режиме реального времени он будет помогать с выбором. Мы помогаем определиться и в личных сообщениях в Инстаграме, и по телефону. Привыкли общаться с читателями, подсказывать, расти вместе. А в интернете большинство ресурсов продают книги, как картошку — в довесок к бритвам, салфеткам и гаджетам. Нам хочется свой подход и любовь к литературе перенести в онлайн. Маленькие издательства и магазинчики – это не о деньгах, а о смысле жизни.
Наш второй бизнес — собственное производство сувенирной и канцелярской продукции. Можно сказать, что его больше нет, потому что в Петербурге нет ни одного туриста. Думаю, этот сезон будет провален процентов на 70. Но «Подписные» сохранят это направление: делаем сумки и блокноты для корпоративных клиентов.
2. Получить поддержку
Сейчас малому бизнесу важно получить поддержку от государства. Ведь выручки почти нет, а налоги с зарплат мы продолжаем платить в полном объеме. Подобное надо срочно отменять, а не просто давать отсрочку. Десятилетиями мы платили в казну, чтобы в том числе в трудную минуту этого не делать. Плюс нужны кредиты и субсидии.
По какой-то причине книжная отрасль не попала в список пострадавших, и ей не положено даже налоговой отсрочки. В петиции, которую мы создали, просим снизить или отменить НДС, чтобы замедлить рост цен на книги, распространить на нас существующие льготы Правительства, не взимать часть налогов на время простоя, выделить гранты и субсидии, дать доступ к кредитным деньгам. В Германии бизнес моего размера мог бы получить 800 тысяч евро в кредит беспроцентно и с государственным поручительством.
На основании петиции отправлены письма в Правительство и Администрацию Президента. Очень помог режиссер Александр Николаевич Сокуров: он передал наше обращение в Совет по правам человека.
Со своими предложениями выступил и Российский книжный союз. Например, снять пошлину на импортную бумагу, потому что при ввозе модной пухлой бумаги цвета слоновой кости из Финляндии надо заплатить пошлину 5% и НДС — 20%. Но я считаю, что РКС и Федеральное агентство по печати сильно опоздали и бросили крохотный книжный рынок в одиночестве.
3. Жить будущим
Мы с семьей оказались в Барселоне в начале марта. Было еще спокойно, горожане расслаблено и по-испански тесно общались друг с другом. Когда наш рейс в Петербург отменили, мы поняли, что нужно скорее выбираться. Поэтому на несколько дней раньше запланированного улетели в Хельсинки, откуда уже на Allegro приехали домой. Дальше были 15 долгих карантинных дней: я работал из дома, заказывал доставку из Duo и учился играть на гитаре.
И могу сказать и себе, и вам: в целом для компаний и людей очень важно продолжать трудиться, не устраивать каникулы, а спокойно работать, пусть даже из дома. Придумывать новые идеи, писать проекты, оптимизироваться и улучшаться. Жить будущим. И не опускать руки. Все это кончится, и мы заживем, как жили раньше. После чумы люди не перестали любить, дружить, обниматься, работать и творить.
«Подписные издания» планировали провести книжный фестиваль в августе этого на территории «Севкабель Порт», его не отменим. Вырисовывается очень красивое и доброе мероприятие, о котором я обязательно расскажу подробнее, как только это будет возможно.
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