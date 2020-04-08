Михаил Иванов: «У всей книжной отрасли сейчас шок. Мы уже потеряли около 80% выручки»

1. Продержаться

Для книжной отрасли нынешний кризис — колоссальный удар, причем для крупных игроков тоже. Но важно сохранить небольшие издательства и книжные магазины — они «мозги рынка», его инноваторы и вдохновители. Да, паники у нас нет, но есть шок. При этом есть и повод для надежды: издатели продолжают готовить книги, типографии их печатают, новые книги будут.

Книжный рынок сейчас почти полностью переместился в онлайн. Многие издательства работают по домам, магазины закрыты. Некоторые стараются осуществлять доставку. Мы потеряли около 80% выручки, из 47 сотрудников «Подписных изданий» работают не из дома только 6-7 человек. Несколько месяцев продержимся. Никого не сокращаем и не увольняем.

Большое спасибо нашим покупателям — они поддерживают нас словами любви и большим количеством заказов. Петербургские и московские издательства регулярно привозят книги. Вчера получили шедевральный номер журнала «Сеанс», посвященный Федерико Феллини, переиздание книги о Сергее Бодрове под редакцией Любови Аркус, новинки от Ad Marginem. Также приехала книга «Как работает музыка» Дэвида Бирна от «Альпина Паблишер», «История диджеев» от «Белого яблока».