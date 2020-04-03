Оргкомитет Международной Букеровской премии, созданной в 2005 году как дополнение к Букеровской премии, объявил шорт-лист номинантов 2020 года. На главный приз претендует 6 книг — денежное вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов разделят между собой писатель и переводчик его произведения.
Объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии в 2020 году
Шокуфех Азар, The Enlightenment of the Greengage Tree («Просвещение сливового дерева»). Перевод Майкла Хейнса с фарси
Габриела Камара, The Adventures of China Iron («Приключения китайского железа»). Перевод Ионы МакИнтайр и Фионы Макинтош с испанского
Даниэль Кельман, Tyll («Тилль»). Перевод Росса Бенджамина с немецкого
Фернанда Мельхор, Hurricane Season («Пора ураганов»). Перевод Софи Хьюз с испанского
Йоко Огава, The Memory Police («Полиция памяти»). Перевод Стивена Снайдера с японского
Марике Лукас Риневелд, The Discomfort of Evening («Вечерний дискомфорт»). Перевод Мишель Хатчисон с нидерландского.
В лонг-лист в 2020 году вошли 13 произведений, переведенных на английский язык и изданных в Великобритании. Победителя Международной Букеровской премии будет назовут 19 мая. Премия вручается за литературное произведение, переведённое на английский язык и изданное в Великобритании. Размер премии — 50 000 фунтов стерлингов, которые делятся поровну между автором и переводчиком книги.
Напомним, в 2019 году Букеровскую премию, которая является одной из самых престижных наград в мире английской литературы, получили сразу две писательницы — Маргарет Этвуд за роман-антиутопию «Заветы» и Бернардин Эваристо за работу над книгой «Девушка, женщина, все остальное». В шорт-лист Букеровской премии-2019 вошли шесть писателей из Канады, Великобритании, Нигерии.
В 2018 Букеровскую премию получила писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за свой роман «Молочник». Ранее Букеровская премия выбрала лучшую книгу за последние 50 лет. Лауреатом Golden Man Booker Prize стал писатель Майкл Ондатже. Его роман «Английский пациент», опубликованный в 1992 году, признан лучшей из книг, которые за последние 50 лет становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе.
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