Шокуфех Азар, The Enlightenment of the Greengage Tree («Просвещение сливового дерева»). Перевод Майкла Хейнса с фарси

Габриела Камара, The Adventures of China Iron («Приключения китайского железа»). Перевод Ионы МакИнтайр и Фионы Макинтош с испанского

Даниэль Кельман, Tyll («Тилль»). Перевод Росса Бенджамина с немецкого

Фернанда Мельхор, Hurricane Season («Пора ураганов»). Перевод Софи Хьюз с испанского

Йоко Огава, The Memory Police («Полиция памяти»). Перевод Стивена Снайдера с японского

Марике Лукас Риневелд, The Discomfort of Evening («Вечерний дискомфорт»). Перевод Мишель Хатчисон с нидерландского.