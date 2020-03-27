«Анна-Мария», 1936 год, режиссер Раймон Бернар

«Отверженные», 1934 год, режиссер Раймон Бернар

«Деревянные кресты», 1932 год, режиссер Раймон Бернар

«Приезжие», 1970 год, режиссер Артур Хиллер

«В погоне за счастьем»,1986 год, режиссер Луи Маль, а также другие документальные фильмы его авторства.

Ранее кинокомпания Searchlight показала первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Главные роли в ленте, повествующие о французском бюро американской газеты, исполнили Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Уиллем Дефо, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди и другие.

В непростые времена карантина и самоизоляции важно не впадать в тревожные состояния и сохранять спокойствие и положительный настрой. Редакция «Собака.ru» выбрала духоподъемные фильмы (и пару сериалов), которые помогают нам в минуты жизни трудные.