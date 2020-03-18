Последняя книга Эдуарда Лимонова «Старик путешествует» выйдет в марте 2020 года

В предисловии к книге «Старик путешествует»:

Ну и намучился я с заглавием, как никогда. В сознании возникло теплое «старик», и я во чтобы то ни стало хотел «старика» в заглавии. И пристроил-таки...

Что в книге? Я собрал вместе куски пейзажей, ситуации, случившиеся со мной в последнее время, всплывшие из хаоса воспоминания, и вот швыряю вам, мои наследники (а это кто угодно: зэки, работяги, иностранцы, гулящие девки, солдаты, полицейские, революционеры), я швыряю вам результаты. Получилось неплохо. Я хотел бы наткнуться на и прочитать такую книгу в ранней юности, тогда бы я серьезнее и глубже вглядывался во все, что я замечал в жизни. Замечал бы глубже мохнатость зелени, ее буйство, неистовые глаза животных, и жажду свободы в глазах женщин.

Получилось совсем неплохо. Что-то я уловил. Чего я искал, перемещаясь из страны в страну, из Монголии в Paris? Помимо смерти, поскольку очевидно, что я искал смерти.

Становится очевидным, прочитав книгу: я хотел смахнуть со стола моего сознания прошлые ощущения, хотел полностью заменить себе сознание. Не совсем удалось. Иной раз совсем не удалось. Прошлые ситуации и люди из моего прошлого все же пробивались ко мне. Читая, вы увидите.

Однако я открыл вот что. Мне все оказалось нужным. И монгольские пастухи-гаучо на мотоциклах, и дефиле устаревших французских войск на Champs Elysee, все оказалось нужным. Они смехотворны, эти войска, они устарели как Франция. И все останется. И все уже осталось.