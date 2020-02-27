Оргкомитет Международной Букеровской премии, созданной в 2005 году как дополнение к Букеровской премии, объявил длинный список номинантов в 2020 году. В лонг-лист вошли 13 произведений, переведенных на английский язык и изданных в Великобритании. Публикуем претендентов на победу.
Объявлен лонг-лист Международной Букеровской премии-2020
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Виллем Анкер, Red Dog. Перевод Майкла Хейнса с африкаанс
Шокуфех Азар, The Enlightenment of the Greengage Tree. Перевод с фарси
Юн Фоссе, The Other Name: Septology I–II. Перевод Дамиона Сирлса с норвежского
Нино Харатишвили, The Eighth Life. Перевод Шарлотты Коллинз и Рут Мартин с немецкого
Мишель Уэльбек, Serotonin. Перевод Шона Уайтсайда с французского
Даниэль Кельман, Tyll. Перевод Росса Бенджамина с немецкого
Фернанда Мельхор, Hurricane Season. Перевод Софи Хьюз с испанского
Йоко Огава, The Memory Police. Перевод Стивена Снайдера с японского
Эммануэль Пагано, Faces on the Tip of My Tongue. Перевод Софи Льюис и Дженнифер Хиггинс с французского
Саманта Швеблин, Little Eyes. Перевод Меган МакДауэл с испанского
Марике Лукас Риневелд, The Discomfort of Evening. Перевод Мишель Хатчисон с нидерландского
Энрике Вила-Матас, Mac and His Problem. Перевод Маргарет Жюль Коста и Софи Хьюз с испанского
Шорт-лист Международной Букеровской премии будет объявлен 2 апреля 2020 года, победителя назовут 19 мая. Премия вручается за литературное произведение, переведённое на английский язык и изданное в Великобритании. Размер премии — 50 000 фунтов стерлингов, которые делятся поровну между автором и переводчиком книги.
Напомним, в 2019 году Букеровскую премию, которая является одной из самых престижных наград в мире английской литературы, получили сразу две писательницы — Маргарет Этвуд за роман-антиутопию «Заветы» и Бернардин Эваристо за работу над книгой «Девушка, женщина, все остальное». В шорт-лист Букеровской премии-2019 вошли шесть писателей из Канады, Великобритании, Нигерии.
В 2018 Букеровскую премию получила писательница из Северной Ирландии Анна Бернс за свой роман «Молочник». Ранее Букеровская премия выбрала лучшую книгу за последние 50 лет. Лауреатом Golden Man Booker Prize стал писатель Майкл Ондатже. Его роман «Английский пациент», опубликованный в 1992 году, признан лучшей из книг, которые за последние 50 лет становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе.
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