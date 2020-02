Объявлен лонг-лист Международной Букеровской премии-2020

Виллем Анкер, Red Dog. Перевод Майкла Хейнса с африкаанс

Шокуфех Азар, The Enlightenment of the Greengage Tree. Перевод с фарси

Юн Фоссе, The Other Name: Septology I–II. Перевод Дамиона Сирлса с норвежского

Нино Харатишвили, The Eighth Life. Перевод Шарлотты Коллинз и Рут Мартин с немецкого

Мишель Уэльбек, Serotonin. Перевод Шона Уайтсайда с французского

Даниэль Кельман, Tyll. Перевод Росса Бенджамина с немецкого

Фернанда Мельхор, Hurricane Season. Перевод Софи Хьюз с испанского

Йоко Огава, The Memory Police. Перевод Стивена Снайдера с японского

Эммануэль Пагано, Faces on the Tip of My Tongue. Перевод Софи Льюис и Дженнифер Хиггинс с французского

Саманта Швеблин, Little Eyes. Перевод Меган МакДауэл с испанского

Марике Лукас Риневелд, The Discomfort of Evening. Перевод Мишель Хатчисон с нидерландского

Энрике Вила-Матас, Mac and His Problem. Перевод Маргарет Жюль Коста и Софи Хьюз с испанского