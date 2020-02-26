В рамках книжной ярмарки можно купить книги об иудаизме на русском языке, первоисточники, публицистику, художественную литературу и книги для детей от издательств «Книжники», «А и Б», «Звезда», «Самокат», «Симпозиум», книжных магазинов «Кошер» при Синагоге, «Порядок слов», «Свои книги» и других проектов. В течение дня также можно будет оформить детскую бесплатную подписку на книги проекта «PJ Library» и даже приобрести еврейскую настольную игру JewQueez для ребят от 8-10 лет и взрослых.

Среди участников лекционной программы, которая пройдет в Малой Синагоге, раввин Шолом Певзнер ответит на главные вопросы жизни в письмах Любавического Ребе, главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин вспомнит о Иосифе Бродском, Ури Гершович расскажет о войне и мире в Талмуде, главный редактор издательства «Книжники» Борух Горин — об иудаизме перед разрушением Второго Храма, а после пройдет концерт еврейской музыки.

В нижней библиотеке Синагоги в рамках Дня еврейской книги пройдут книжные презентации и автограф-сессии. Александр Ласкин представит свою работу «Одиночество контактного человека», Михаил Кельмович — книгу «Иосиф Бродский и его семья», Валерий Шубинский — книгу «Старая книжная полка». Все указанные книги можно будет приобрести во время презентации и в течение всего Дня еврейской книги. В этот день сойфер Залман Макаров также даст мастер-класс по написанию еврейских букв, а в буфере «У Тевье-молочника» можно будет попробовать различные угощения.

День еврейской книги пройдет в Большой хоральной Синагоге на Лермонтовском проспекте, 2 5 апреля, начало в 12:00. Подробности программы и билеты можно посмотреть здесь.