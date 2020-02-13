Татьяна Толстая: «Когда дедушка скончался, бабушка приняла банку снотворного – так они и умерли в один день»

Что сделал Борис Михайлович? Он реорганизовал процесс: санитарную защиту забрали от военных медиков. У них хоть и была дисциплина, но без понимания процесса. Здесь должны быть именно врачи, осознающие, что из себя представляет инфекция. Происхождение чумы тогда было неизвестно, как и лекарства против нее. Поэты говорили про эту страшную инфекцию как про что-то сатанинское: «Сделала все, что хотела». В XX веке единственное, что можно было сделать против нее – сжигать больного человека после смерти вместе с его имуществом. Чума же держится на предметах и вещах. Ну и выстраивать санитарные бараки для изоляции заболевших или подозреваемых. За борьбу с эпидемией 1910 года, которая скосила огромное количество народа, давали нагрудные знаки «Борец с чумой». В народе их называли «медицинский Георгий». Георгиевскую медаль давали за крайнюю смелость.

Чумная экспедиция 1910-го подорвала здоровье Бориса Михайловича так, что вскоре, в 1915 году, он умер, но успел дослужиться до тайного советника, генерал-майора и ему дали дворянство. Борис Михайлович заказал герб – щит, разделенный на четыре части, в которых крест-накрест изображены кисти с червлеными повязками и червленые греческие кресты. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. И есть надпись: «Тщися быть мудрым». Я советовалась со специалистами, которые сказали, что лента, обматывающая руку – это тфилин – элемент молитвенного облачения иудея. Наложение тфилин считалось одной из заповедей наряду с обрезанием и соблюдением субботы. Думаю, этот символ можно рассмотреть, с одной стороны, как уважение Бориса Михайловича к вере предков, от которой он вынужден был отойти, чтобы выполнить свое предначертание, с другой стороны, как дань медицине. Еще к 160-летию Бориса Михайловича врачи выпустили памятную медаль. На ней – девиз: «Светя другим, сгораю сам», который предписывают голландскому хирургу Николасу Тульбу – тому самому, который изображен на картине Рембрандта во время урока анатомии вместе с учениками. Работа сделана в 1632 году. Вскоре после этого в Амстердам пришла чума. Как говорится, от чумы и от тюрьмы не зарекайся.

Поскольку только мой прадед Борис Шапиро – стопроцентный еврей, я должна быть еврейкой на 1/8. Сдавала свою слюну – оказалось не 1/8, а целых 22%. Спрашивается, кто второй? Есть подозрение, что прокралась моя бабушка София Васильевна Семичова. Но она в мемуарах пишет, что Семичовы вели свой герб от татар. Да и есть монгольские черты: скулы, расстановка глаз. Не получается не по ситуации, не внешне. Процентный состав генов – это факт. Откуда они – не знает никто. А с оскорблениями вроде «жидовская морда» сталкивалась только на уровне лая в автобусе. Есть показательная история моей покойной сестры Катерины. Она была женщиной смелой во всех отношениях. В глубокое советское время к ней пришел слесарь – страшный хам – и говорит: «Вот еще тут, евреям буду чинить…». Она как поперла его выгонять со словами: «Ах ты, морда жидовская!» Он настолько обалдел. Никогда за 40 лет в отношении себя такого не слышал.