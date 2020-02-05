Лучшей книгой десятилетия в России стал роман Владимира Сорокина

Помимо «Метели», другим основным претендентом на награду стала книга Марии Степановой «Памяти памяти». «Ситуация очень любопытная. С одной стороны, есть книга о воспоминаниях, очень личных, которые относят нас на десятки лет назад. С другой — ретро-футуристическая книга о зомби, которая ссылается на историю. В обеих главным героем выступает история. Но если в первой книге она оптимистически переосмысляется, во второй — выходит из-под контроля», — отметил профессор факультета славянских языков Колумбийского университета, литературовед Марк Липовецкий.

По сюжету романа «Метель» Владимира Сорокина, русское село поражает странный боливийский вирус, который превращает людей в зомби. Доктор Платон Ильич Гарин едет туда, чтобы передать больным спасительную вакцину. Но приехав на станцию, он не находит ни одного извозчика. Когда же ему подают лошадей, он попадает в небывалую метель.

Писатель Владимир Сорокин дважды лауреат литературной премии «НОС» — за роман «Метель» (2010 год) и «Манарага» (2017) о взаимоотношениях человека с книгами. Помимо этого его наградили призом зрительских симпатий — это первый случай, когда мнения профессионального и любительского жюри совпали. Ранее жюри ежегодной литературной премии «Нос» за прозаическое произведение на русском языке назвали лауреатов 2019 года. По итогам сезона лучшим писателем признан Александр Стесин — за работу над романом «Нью-Йоркский обход». Посмотрите также список самых популярных бумажных книг десятилетия.