Названы самые популярные бумажные книги десятилетия

«Книги, оказавшиеся в топе десятилетия, всегда были востребованы у читателя — как за рубежом, так и в России. Произведения на все времена и на любой возраст — вот как можно объяснить столь высокие продажи книг Рэя Брэдбери, Антуана Сент-Экзюпери, Джерома Сэлинджера, Джорджа Оруэлла. Также следует добавить, что российский читатель достаточно консервативен и рационален — хочет покупать то, что прошло проверку временем», — рассказала РИА «Новости» директор департамента по стратегическим коммуникациям издательства Екатерина Кожанова.

Одной из главных книг ушедшего десятилетия директор издательства Олег Новиков назвал «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. «В числе главных книг ушедшего десятилетия, выпущенных нашим холдингом — «451 градус по Фаренгейту». Рэй Брэдбери всерьез опасался, что бумажные книги утратят свое значение и перестанут быть объектом культурной ценности. К счастью, будущее наступило, и они по-прежнему востребованы читателями, как и литература в целом», — отметил Новиков.