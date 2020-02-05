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Названы самые популярные бумажные книги десятилетия

Издательство «Эксмо-АСТ» назвало самые популярные книги десятилетия. Главными бумажными тиражами 2010-х годов стали «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Вино из одуванчиков» и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «1984» Джорджа Оруэлла и «Над пропастью во ржи» Джерома Д. Сэлинджера.

  • Nina Mikryukova / Shutterstock.com

«Книги, оказавшиеся в топе десятилетия, всегда были востребованы у читателя — как за рубежом, так и в России. Произведения на все времена и на любой возраст — вот как можно объяснить столь высокие продажи книг Рэя Брэдбери, Антуана Сент-Экзюпери, Джерома Сэлинджера, Джорджа Оруэлла. Также следует добавить, что российский читатель достаточно консервативен и рационален — хочет покупать то, что прошло проверку временем», — рассказала РИА «Новости» директор департамента по стратегическим коммуникациям издательства Екатерина Кожанова. 

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Одной из главных книг ушедшего десятилетия директор издательства Олег Новиков назвал «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. «В числе главных книг ушедшего десятилетия, выпущенных нашим холдингом — «451 градус по Фаренгейту». Рэй Брэдбери всерьез опасался, что бумажные книги утратят свое значение и перестанут быть объектом культурной ценности. К счастью, будущее наступило, и они по-прежнему востребованы читателями, как и литература в целом», — отметил Новиков.

 

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Дарья Гладких,
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