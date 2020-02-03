Премия «Национальный бестселлер» объявила лонг-лист номинантов 2020 года. В юбилейный, 20-ый раз в него вошли 47 претендентов — в том числе лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрй Аствацатуров и музыкальный критик Артемий Троицкий. Публикуем полный список.
Аствацатуров, Фигль-Мигль и Троицкий: объявлен лонг-лист премии «Национальный бестселлер»-2020
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Артемий Троицкий
Шамиль Идиатуллин — «Бывшая Ленина»
Любовь Баринова — «Ева»
Илья Наумов — «Атмосфера возможного счастья»
Андрей Геласимов — «Чистый кайф»
Борис Бужор — «ДК»
Степан Гаврилов — «Опыты бесприютного неба»
Кира Грозная — «Кудряшка»
Владислав Городецкий — «Инверсия Господа моего»
Дмитрий Захаров — «Средняя Эдд»
Инга Кузнецова — «Промежуток»
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Ольга Погодина-Кузмина
Анатолий Белкин — «Великие и малые»
Марина Козлова — «Слева от Африки»
Герман Канабеев — «Отто»
Татьяна Замировская — «Земля случайных чисел»
Сергей Беляк — «Адвокат дьявола. Хроника смутного времени от известного российского адвоката»
Максим Замшев — «Концертмейстер»
Артемий Троицкий — «Субкультура. История сопротивления российской молодежи 1815-2018»
Ольга Алленова — «Форпост. Беслан и его заложники»
Михаил Елизаров — «Земля»
Ольга Погодина-Кузмина — «Уран»
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Фигль-Мигль
Софья Синицкая — «Сияние «жеможаха»»
Владимир Федоров — «Остров Аграфены»
Евгения Некрасова — «Сестромам»
Борис Клетинич — «Мое частное бессмертие»
Фигль-Мигль — «Долой стыд»
Питер Моррис — «Тоталитарный роман»
Татьяна Москвина — «Бабаза ру»
Даниил Туровский — «Вторжение. Краткая история русских хакеров»
Мария Лабыч — «Ар стратагема»
Захар Прилепин — «Некоторые не попадут в ад»
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Андрей Аствацатуров
Анна Козлова — «Рюрик»
Булат Ханов — «Непостоянные величины»
Александр Бренер — «Кан-кун»
Полина Дашкова — «Горлов тупик»
Тим Скоренко — «Изобретено в СССР»
Мария Аверина — «Контур человека: мир под столом»
Марта Кетро — «Чтобы сказать ему»
Лариса Романовская — «Слепая курица»
Александр Моцар — «Тыл»
Кирилл Рябов — «Пёс»
Илья Бояшов — «Бансу»
Валерий Кислов — «Складки»
Владимир Мироненко — «Алёшины сны»
Александр Христофоров — «Политическое животное»
Андрей Аствацатуров — «Не кормите и не трогайте пеликанов»
Павел Селуков — «Добыть Тарковского»
Л.Т. Райтс — «Случаи с англичанами всех мастей…
Шорт-лист и состав Малого жюри будут объявлены 16 апреля в Москве. Победитель будет выявлен на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 30 мая.
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