18+

Аствацатуров, Фигль-Мигль и Троицкий: объявлен лонг-лист премии «Национальный бестселлер»-2020

Премия «Национальный бестселлер» объявила лонг-лист номинантов 2020 года. В юбилейный, 20-ый раз в него вошли 47 претендентов — в том числе лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрй Аствацатуров и музыкальный критик Артемий Троицкий. Публикуем полный список.

  • Артемий Троицкий

Шамиль Идиатуллин — «Бывшая Ленина»

Любовь Баринова — «Ева»

Илья Наумов — «Атмосфера возможного счастья»

Андрей Геласимов — «Чистый кайф»

Борис Бужор — «ДК»

Степан Гаврилов — «Опыты бесприютного неба» 

Кира Грозная — «Кудряшка»

Владислав Городецкий — «Инверсия Господа моего»

Дмитрий Захаров — «Средняя Эдд»

Инга Кузнецова — «Промежуток»

  • Ольга Погодина-Кузмина

Анатолий Белкин — «Великие и малые»

Марина Козлова — «Слева от Африки»

Герман Канабеев — «Отто»

Татьяна Замировская — «Земля случайных чисел»

Сергей Беляк — «Адвокат дьявола. Хроника смутного времени от известного российского адвоката»

Максим Замшев — «Концертмейстер»

Артемий Троицкий — «Субкультура. История сопротивления российской молодежи 1815-2018»

Ольга Алленова — «Форпост. Беслан и его заложники»

Михаил Елизаров — «Земля»

Ольга Погодина-Кузмина — «Уран»

  • Фигль-Мигль

Софья Синицкая — «Сияние «жеможаха»»

Владимир Федоров — «Остров Аграфены»

Евгения Некрасова — «Сестромам»

Борис Клетинич — «Мое частное бессмертие»

Фигль-Мигль — «Долой стыд»

Питер Моррис — «Тоталитарный роман»

Татьяна Москвина — «Бабаза ру»

Даниил Туровский — «Вторжение. Краткая история русских хакеров»

Мария Лабыч — «Ар стратагема»

Захар Прилепин — «Некоторые не попадут в ад»

  • Андрей Аствацатуров

Анна Козлова — «Рюрик»

Булат Ханов — «Непостоянные величины»

Александр Бренер — «Кан-кун»

Полина Дашкова — «Горлов тупик»

Тим Скоренко — «Изобретено в СССР»

Мария Аверина — «Контур человека: мир под столом»

Марта Кетро — «Чтобы сказать ему»

Лариса Романовская — «Слепая курица»

Александр Моцар — «Тыл»

Кирилл Рябов — «Пёс»

Илья Бояшов — «Бансу»

Валерий Кислов — «Складки»

Владимир Мироненко — «Алёшины сны»

Александр Христофоров — «Политическое животное»

Андрей Аствацатуров — «Не кормите и не трогайте пеликанов»

Павел Селуков — «Добыть Тарковского»

Л.Т. Райтс — «Случаи с англичанами всех мастей…

Шорт-лист и состав Малого жюри будут объявлены 16 апреля в Москве. Победитель будет выявлен на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 30 мая.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Дарья Гладких,
Комментарии

Наши проекты