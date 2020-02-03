Аствацатуров, Фигль-Мигль и Троицкий: объявлен лонг-лист премии «Национальный бестселлер»-2020

Премия «Национальный бестселлер» объявила лонг-лист номинантов 2020 года. В юбилейный, 20-ый раз в него вошли 47 претендентов — в том числе лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрй Аствацатуров и музыкальный критик Артемий Троицкий. Публикуем полный список.