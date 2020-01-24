Литератор Кирилл Кобрин презентует в Главном штабе свою новую книгу «Лондон: Арттерритория»

Новая книга литератора и историка Кирилла Кобрина — не гид по Лондону, его галереям и выставочным залам, а путеводитель по художественному и историко-культурному сознанию Европы последних столетий — в том виде, в каком оно представлено в Лондоне. Это путеводитель по идеальному городу музеев, выставок и просто улиц с площадями.

При этом Лондон в «Арттерритории» реальный. Подтверждением служит не только точность содержащихся в книге имен, дат, названий и топонимов, но и сопровождающий текст фотографический городской маршрут, созданный художницей и фотографом Натальей Викулиной. Книгу можно читать с любого места и перемещаться между Веронезе и Клее, Помпеями и Блумсбери, между британской Индией и индийскими забегаловками лондонского Уайтчэпела.

Презентация новой книги Кирилла Кобрина «Лондон: Арттерритория» состоится 25 января у книжного магазина в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Книгу представят Кирилл Кобрин и Наталья Викулина.