Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на издание «Наша Нiва», Алексиевич надеется, что новое издательство для женщин повлияет на уверенность писательниц и на их желание творить. В числе первых литературных релизов — произведения белорусских писательниц Евы Вежнавец и Татьяны Скоринкиной.

Напомним, Нобелевскую премию по литературе за 2015 год получила Светлана Алексиевич — белорусская писательница, классик русскоязычной литературы, известная читателю по книгам «У войны не женское лицо» о Великой Отечественной войне и «Время секонд хэнд», где собраны воспоминания людей, воспитанных в СССР.

В 2019 году ученик Александра Сокурова и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемир Балагов снял фильм «Дылда», сюжет которого отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо». Картина рассказывает историю о двух женщинах-фронтовиках, возвращающихся в послевоенный Ленинград и пытающихся начать новую жизнь.