Светлана Алексиевич планирует основать литературное издательство для женщин. По словам писательницы и Нобелевского лауреата по литературе, «мужчины повсюду, а произведения женщин выпускаются очень мало».
Писательница и Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич планирует основать литературное издательство для женщин
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на издание «Наша Нiва», Алексиевич надеется, что новое издательство для женщин повлияет на уверенность писательниц и на их желание творить. В числе первых литературных релизов — произведения белорусских писательниц Евы Вежнавец и Татьяны Скоринкиной.
Напомним, Нобелевскую премию по литературе за 2015 год получила Светлана Алексиевич — белорусская писательница, классик русскоязычной литературы, известная читателю по книгам «У войны не женское лицо» о Великой Отечественной войне и «Время секонд хэнд», где собраны воспоминания людей, воспитанных в СССР.
В 2019 году ученик Александра Сокурова и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемир Балагов снял фильм «Дылда», сюжет которого отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо». Картина рассказывает историю о двух женщинах-фронтовиках, возвращающихся в послевоенный Ленинград и пытающихся начать новую жизнь.
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