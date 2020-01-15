Писатель Александр Стесин стал лауреатом литературной премии «Нос»-2019

Книга писателя Александра Стесина «Нью-Йоркский обход» повествует о буднях американского врача, больницах, их сотрудниках и пациентах. Рассказ о работе в госпиталях, разбросанных по всему Нью-Йорку — повод задуматься о том, насколько разных людей приводит в больницы судьба и насколько условной эта разность становится перед лицом беды и стремлением помогать друг другу. Роман был выпущен в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2019 году.

В рамках премии профессиональные литературные критики вручили «Приз критического сообщества» Линор Горалик и ее книге «Все, способные дышать дыхание». Читатели остановили свое предпочтение и отдали приз зрительских симпатий писателю Алексею Поляринову и его роману «Центр тяжести».

В жюри литературной премии «Нос»-2019 вошли литературный критик, куратор Анна Наринская, филолог Татьяна Венедиктова, переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, доктор филологических наук, историк культуры Константин Богданов, а также руководитель проекта «Полка», журналист Юрий Сапрыкин.

Напомним, в лонг-лист этого года вошли писатели Алексей Сальников за роман «Опосредованно», вышедший в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной», Алексей Поляринов и его «Центр тяжести», а также еще 14 претендентов на звание лауреата. А в 2018 году литературная премия «Нос» была вручена писателю Владимиру Сорокину за роман «Манарага» о взаимоотношениях человечества с книгами.