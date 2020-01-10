Библиотека Маяковского начала выдавать книги на дом читателям без прописки в Петербурге и Ленобласти

«Наш главный подарок вам на Новый год — теперь Маяковка выдает книги на дом всем, у кого есть читательский билет. Регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области больше не нужна. Канули в лету смутные времена, когда, чтобы взять книгу, надо было искать одногруппницу из Петербурга. Приходите за любимыми книгами — в новом году и всегда», — сообщили в библиотеке.

Несмотря на то, что наличие регистрации или прописки в Петербурге и области больше не обязательно, изменения касаются только граждан России. «В остальных случаях мы по-прежнему просим предоставить данные о прописке или временной регистрации», — добавили библиотекари.

Напомним, ранее библиотека имени Маяковского переехала на Литейный проспект. Теперь там временно располагается книгохранилище — перемещение стало необходимостью в связи с проведением реконструкции основного здания на набережной реки Фонтанки. На Охте открылся еще один филиал библиотеки — с издательским ателье, дополненной реальностью и залом-трансформером. А еще новый отдел Маяковской открылся в «Пассаже» — с доступом к электронным базам и возможностью заказать любую книгу из 198 других отделений библиотеки по всему Петербургу.