Итоги года: 35 книг, которые вышли в 2019-м

Екатерина Андреева «Все или ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины ХХ века»

Строго говоря, книга ведущего научного сотрудника Отдела новейших течений Русского музея Екатерины Андреевой – переиздание. Но если вы ее еще не читали и хотите наконец-то разобраться, как же понимать Поллока и Малевича, бегите в книжный (помня, что это лучший подарок, в том числе себе). Потом можно будет поспорить или согласиться с диагнозом Андреевой, что «Искусство XX века довольно монотонно и полно самоограничений: каждый следующий художник оставляет все меньше места для новых экспериментов».

«Издательство Ивана Лимбаха» вышло переиздание книги