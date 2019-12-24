«Собака.ru» продолжает подводить итоги 2019-го. Как известно, книга – лучший подарок, поэтому мы выбрали 35 изданий, вышедших в этом году: от нон-фикшн и детективов до романов.
Итоги года: 35 книг, которые вышли в 2019-м
Евгений Водолазкин «Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью»
В прошлом году мы зачитывались романом «Брисбен», отмечая некоторые совпадения биографии главного героя и самого Евгения Германовича. В сборнике эссе и рассказов «Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью» – грань между лирическим героем и автором стирается. Водолазкин рассказывает забавные истории от первого лица и о самом себе и делится интимными (в значении сокровенных, конечно) мыслями о мироустройстве.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной»
Людмила Улицкая «О теле души»
В вышедшем к ярмарке интеллектуальной литературы Non / fictio№21 сборнике Людмилы Улицкой извечная диалектика и конфликт тела и души находят разрешение в рассказах о предельных состояниях и первого, и второй. Кому, как ни биологу по образованию и писателю по призванию, в этом разбираться.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной»
Ольга Шурыгина «Гаражи Петербурга 1900-1910-х. История и архитектура»
В книге исследователя Ольге Шурыгиной рассказывается о трансформации каретных сараев в паркинг: с фотографиями, архивными чертежами, цитатами, ссылками и сносками, отличной версткой и внушающим уважение научным редактором. Малотиражный труд в Петербурге сразу купили в «Подписные издания» и все библиотеки города.
«Новое литературное обозрение»
Ксения Букша «Чуров и Чурбанов»
Лауреат «Нацбеста» за роман «Завод “Свобода”» Ксения Букша – автор невероятно тонко чувствующий и препарирующий современный русский язык и реальность. Это она вновь демонстрирует в недавней книге о доппельгангерах «Чуров и Чурбанов» – истории с непредсказуемым сюжетом и мрачноватой питерской атмосферой.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной»
Екатерина Андреева «Все или ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины ХХ века»
Строго говоря, книга ведущего научного сотрудника Отдела новейших течений Русского музея Екатерины Андреевой – переиздание. Но если вы ее еще не читали и хотите наконец-то разобраться, как же понимать Поллока и Малевича, бегите в книжный (помня, что это лучший подарок, в том числе себе). Потом можно будет поспорить или согласиться с диагнозом Андреевой, что «Искусство XX века довольно монотонно и полно самоограничений: каждый следующий художник оставляет все меньше места для новых экспериментов».
«Издательство Ивана Лимбаха» вышло переиздание книги
Аскольд Акишин, Деннис Двински «Ахматова. 6 историй»
Анна Ахматова в Петербурге не только миф, но и комикс. По крайней мере, в графический роман ее биографию превратили художник Аскольд Акишин (иллюстрировал романы Булгакова, Лавкрафта, Конан Дойля, Брэдбери) и писатель Деннис Двински. Они показывают как девушка из семьи с дворянскими корнями Аня Горенко стала поэтом наперекор отцу, пережила страшные годы репрессий и послевоенную травлю.
«Эксмо»
Константин Богомолов «Так говорил Богомолов»
Несмотря на неудачное название с реминисценцией Ницше уровня учебника по философии для первокурсников, книга театрального и кинорежиссера Константина Богомолова – сборник очень талантливых постмодернистских текстов. Какие-то из них циничны, другие – остроумны, третьи – трогательны и беззащитны, а все вместе – по-настоящему честное высказывание о себе, жизни и смерти.
«АСТ»
Марк Мэнсон «Все хреново: книга о надежде»
Сиквел бестселлера «Тонкого искусство пофигизма» посвящен бесполезности надежд. Марк Мэнсон считает их не компасом земным, а главной причиной разочарований. И как Хайдеггер еще в начале ХХ века (видимо, все в истории возвращается) предлагает жить здесь и сейчас.
«Альпина Паблишер»
«Форпост. Беслан и его заложники»
Книга журналистки «Коммерсанта» Ольга Алленовой – это не только воспоминания переживших трагедию в Беслане, но и попытка разобраться спустя 15 лет, как те события повлияли на нашу страну.
«Индивидуум»
Дмитрий Быков «Русская литература: страсть и власть» и «Советская литература: мифы и соблазны»
Дмитрий Быков – человек невероятной работоспособности и энергии. Он успевает не только писать книги, но и читать лекции о русской литературе в проекте «Прямая речь». Лучшие из них вошли в сборники, выпущенные издательством «Редакция Елены Шубиной». Первый «Русская литература: страсть и власть» – это рассказы о 20 писателях – от Пушкина и Гоголя до Бунина и Горького. Современный конкурент Набоковским «Лекциям по русской литературе». Второй «Советская литература: мифы и соблазны», как очевидно из названия, препарирует творчество писателей СССР: от Аксенова до Довлатова.
«АСТ: Редакции Елены Шубиной»
Сара Вайнман «Подлинная жизнь Лолиты»
Нон-фикшн Сары Вайнман «Подлинная жизнь Лолиты» – реальная история похищения 11-летней Салли Хорнер, которая по некоторым данным сюжетно вдохновила Владимира Набокова на его самый знаменитый и скандальный роман. Судьба девочки, которую педофил увез от семьи почти на два года, не менее печальна, чем литературной героини.
«Индивидуум»
Евгений Штейнер «Что такое хорошо»
У Евгения Штейнера получилось интереснейшее исследование о том, как идеология и искусство сплетались в раннесоветских детских книгах. Почему Чуковского травили за котят и цыплят, а волшебные сказки заменяли производственными – про домны.
«Новое литературное обозрение»
Мишель Уэльбек «Серотонин»
Седьмой роман печального французского бытописца современности иронично посвящен гормону счастья. Как всегда у Уэльбека, история личного фиаско происходит на фоне заката Европы и ее попыток объединения.
Corpus
Жоэль Диккер «Исчезновение Стефани Мейлер»
Детективный роман Жоэль Диккер, автора бестселлеров «Правда о деле Гарри Квеберта» и «Книга Балтиморов», занял первое место по читательскому спросу среди всех книг на французском языке, вышедших в прошлому году. По его «Гарри Квеберту», кстати, снят неплохой сериал.
Corpus
Пьер Леметр «Горизонт в огне»
Новый роман лауреата Гонкуровской премии впервые вышел на русском языке. Это продолжение принесшей ему награду книги «До свидания там, наверху». Главная героиня романа – Мадлен Перикур, которой после кончины отца предстоит возглавить построенную им финансовую империю.
«Азбука»
Ольга Медведкова «Лев Бакст, портрет художника в образе еврея. Опыт интеллектуальной биографии»
Историк искусства и архитектуры Ольга Медведкова попыталась реконструировать интеллектуальную биографию художника, основываясь на архивных источниках и эго-документах – текстах-мифах, которые сам Бакст оставил о себе.
«Новое литературное обозрение»
Николас Рейнольдс «Писатель, моряк, солдат, шпион: Тайная жизнь Эрнеста Хемингуэя, 1935—1961 гг.»
Военный историк Николас Рейнольдс рассказывает биографию Хемингуэя, как будто это шпионский детектив в духе Джона Ле Карре. Связи с КГБ и предшественником ЦРУ Управлением стратегических служб для полноты картины прилагаются.
«Альпина нон-фикшн»
Фигль-Мигль «Долой стыд»
Роман лауреата «Нацбеста» писательницы Фигль-Мигль «Долой стыд» – сложноустроенная книга с многочисленными отсылками к литературным произведениям, которую сама писательница (скрывающаяся под псевдонимом петербурженка Екатерина Чеботарева) характеризует как «модернизм с человеческим лицом».
«Лимбус Пресс»
Ю Несбе «Нож»
Детективы любят практически все. Особенно, когда это мрачный скандинавский нуар про полицейского с алкогольной зависимостью Харри Холе. В «Ноже», правда, он возглавляет не расследование, а список подозреваемых в зверском убийстве. Попытки распутать дело осложняются тем, что события последних дней напрочь выпали из его памяти.
«Азбука»
Ольга Лаврентьева «Сурвило»
Художник и писатель Ольга Лаврентьева нарисовала документальный комикс-эпос «Сурвило» о судьбе своей 93‑летней бабушки, прошедшей сталинские репрессии и блокаду Ленинграда. Несмотря на тяжелые темы, у графического романа получилась светлая и нежная интонация.
«Бумкнига»
Юваль Ной Харари «21 урок для XXI века»
Пожалуй, самый известный в мире автор нон-фикшн последних лет в книге «Sapiens» обращался к прошлому, в «Homo Deus» строил мрачные прогнозы на будущее, и, наконец, в «21 урок для XXI века» исследует настоящее.
«Синдбад»
Александра Архипова, Анна Кирзюк «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР»
В сознании советских граждан жило множество страхов. Фольклористы и антропологи Александра Архипова и Анна Кирзюк собрали и систематизировали часть из них: от зараженных вшами джинсов и спрятанной в конструкции домов свастики до жвачек с толченым стеклом.
«Новое литературное обозрение»
Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»
Детектив британца киприотского происхождения Алекса Михаэлидеса стал бестселлером в 45 странах. Среди его фанатов – Ума Турман и Брэд Питт. Муза Тарантино помогала придумывать сюжет, а звезда его же «Однажды...в Голливуде» мечтает снять фильм по мотивам книги.
«Эксмо»
Петр Талантов «0,05. Доказательная медицина. От магии до поисков бессмертия»
Главный российский нон-фикшн 2019 года – по крайней мере, по версии премии «Просветитель». Книга Петра Талантова – это масштабное и практически исчерпывающее исследование прошлого, настоящего и будущего доказательной медицины.
Corpus
Маргалит ФоксКонан «Дойль на стороне защиты. Подлинная история, повествующая о сенсационном британском убийстве, ошибках правосудия и прославленном авторе детективов»
Книга с длинным названием напоминает читателям, что автор детективов о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойль был еще и блестящим адвокатом. Речь в ней идет о громком деле англичанина индийского происхождения Оскара Слейтера, ставшего жертвой ксенофобии и осужденного на смертную казнь.
«Альпина нон-фикшн»
Эдит Ева Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека»
Книга – триумф человеческого духа. Ее автор Эдит Эгер в 16 лет была отправлена вместе с семьей в Аушвиц. Хотя родители погибли, она с сестрой пережила все ужасы лагерей смерти. 4 мая 1945 года ее полумертвую вытащили из кучи трупов.
«Манн, Иванов и Фербер»
Элизабет Страут «И снова Оливия»
За сборник рассказов «Оливия Киттеридж» Элизабет Страут получила Пулитцеровскую премию. Новая книга – ее сиквел, в котором нон-конформистке Оливии придется доказывать свое место в жизни.
«Фантом-Пресс»
Софья Багдасарова «Воры, вандалы, идиоты. Криминальная история русского искусства»
Софья Багдасарова собрала десятки историй про глупые преступления, предметом которых было искусство. Например, как разбить по пьяни камнем окно музея, выпить еще, уснуть на антикварной мебели и быть взятым с поличным с бронзовой статуэткой. Или отковырять 602 бриллианта из иконы, три дня прятаться за иконостасом, от голода и жажды обессилить настолько, чтобы в буквальном смысле свалиться на голову полицейским.
«Бомбора»
Алексей Сальников «Опосредованно»
Лауреат «Нацбеста» Алексей Сальников после трумфального романа «Петровы в гриппе и вокруг него» (ждем экранизацию Серебренникова!) написал о том, из какого сора растут стихи. Когда они не просто текст, а еще и наркотик (в буквальном смысле).
«АСТ: Редакция Елены Шубиной»
Сергей Николаевич «Театральные люди»
В обстоятельном нон-фикшн о Майе Плисецкой, Михаиле Барышникове, Ренате Литвиновой, Даниле Козловском (и многих других!) чувствуется бэкграунд Сергея Николаевича — экс-главреда «Советского театра» и выпускника ГИТИСа.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной»
Джоанна Стингрей «Стингрей в стране чудес» и «Стингрей в Зазеркалье»
В мемуарах американская муза Ленинградского рок-клуба Джоанна Стингрей подробно описывает свои приключения в Стране Советов: дружбу с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем и Сергеем Курехиным и встречу с принцем — гитаристом «Кино» и ее будущим мужем Юрием Каспаряном. В 2019-м вышла и первая часть «Стингрей в стране чудес», и ее сиквел – «Стингрей в Зазеркалье»
«Эксмо»
«Птичий рынок»
В сборнике издательства «РЕШ» Евгений Водолазкин, Александр Генис и Анна Матвеева рассказывают о своих котах, Татьяна Толстая — о дружбе с лобстером, а Ксения Букша берет интервью у крокодила.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной»
Ольга Погодина-Кузмина «Уран»
Сценаристка «Двух женщин» с Рэйфом Файнсом выпустила в серии «Книжная полка Вадима Левенталя» детективный роман о ядерном щите, смерти Сталина и советском быте. Идеально для тех, кто недавно посмотрел «Чернобыль» и хочет изучить эпоху СССР во всех деталях.
«Флюид ФриФлай»
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