В Таллине планируют установить памятник Сергею Довлатову. Фигура писателя появится в самом центре города, парке Канути, рядом с которым уже установлен памятник Федору Достоевскому, а также располагается Центр русской культуры.
В центре Таллина планируют установить памятник писателю Сергею Довлатову
Согласно первоначальным планам, памятник Довлатову хотели установить возле дома, в котором писатель жил с сентября 1972-го по март 1975 года. В 2003 году на его стене была установлена памятная табличка с рисунком Александра Флоренского — иллюстратора трехтомного собрания сочинений Довлатова. Однако позже памятник решили установить в центре Таллина — в парке Канути. «Памятник Довлатову сделает это место еще более привлекательным. Парк Канути — это самый центр. Рядом Старый город, и здесь много туристов», — отметил вице-мер города Вадим Белобровцев.
Конкурс на проект памятника хотят сделать международным. По мнению Белобровцева, участие в нем скульпторов из других стран «было бы логичным», так как Довлатов известен во всем мире. 300 тысяч евро на реализацию проекта выделят из бюджета города, а открытие запланировано в год 80-летия со дня рождения Довлатова — 3 сентября 2021 года.
Памятник Сергею Довлатову установили на улице Рубинштейна 4 сентября 2016 года. Позже фигура была демонтирована, а, когда вернулась на свое законное место, была облита машинным маслом и превращена в помойку. В апреле этого года в сквере Довлатова установили новую табличку — на ней изображены сам писатель и пес, прообразом которого стал фокстерьер Глаша. В сентябре, ко Дню рождения Сергея Довлатова впервые вышли в печать письма писателя к Иосифу Бродскому. А «Литфонд» выставил на торги экземпляр сборника новелл Сергея Довлатова «Компромисс». Издание, выпущенное в тираж в 1981 году в Нью-Йорке, подписано собственноручно автором.
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