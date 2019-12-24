В центре Таллина планируют установить памятник писателю Сергею Довлатову

Согласно первоначальным планам, памятник Довлатову хотели установить возле дома, в котором писатель жил с сентября 1972-го по март 1975 года. В 2003 году на его стене была установлена памятная табличка с рисунком Александра Флоренского — иллюстратора трехтомного собрания сочинений Довлатова. Однако позже памятник решили установить в центре Таллина — в парке Канути. «Памятник Довлатову сделает это место еще более привлекательным. Парк Канути — это самый центр. Рядом Старый город, и здесь много туристов», — отметил вице-мер города Вадим Белобровцев.

Конкурс на проект памятника хотят сделать международным. По мнению Белобровцева, участие в нем скульпторов из других стран «было бы логичным», так как Довлатов известен во всем мире. 300 тысяч евро на реализацию проекта выделят из бюджета города, а открытие запланировано в год 80-летия со дня рождения Довлатова — 3 сентября 2021 года.