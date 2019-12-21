Британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей 2019 года. Соответствующий рейтинг опубликовал американский журнал Forbes.
Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей 2019 года
Так, рейтинг был составлен по результатам доходов Роулинг от рекордных продаж билетов на спектакль в Бродвейском театре в Нью-Йорке, продаж 2,8 млн копий ее книг, прибыли от тематических парков развлечений, посвященных истории о Гарри Поттере, а также кассовых сборов от последней экранизации ее книги. В конечном итоге доход писательницы составил 92 млн долларов.
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей досталось американцу Джеймсу Паттерсону, автору романа «Президент пропал», написанный в соавторстве с Биллом Клинтоном. Его доход оценили в 70 млн долларов.
На третьей строчке в рейтинге расположилась бывшая первая леди США Мишель Обама. Она получила доход 36 млн долларов с продаж своей книги «Становление».
Ранее журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов уходящего года. На первом месте оказалась американская певица Тейлор Свифт с заработком 185 млн долларов.
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