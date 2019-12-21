Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей 2019 года

Так, рейтинг был составлен по результатам доходов Роулинг от рекордных продаж билетов на спектакль в Бродвейском театре в Нью-Йорке, продаж 2,8 млн копий ее книг, прибыли от тематических парков развлечений, посвященных истории о Гарри Поттере, а также кассовых сборов от последней экранизации ее книги. В конечном итоге доход писательницы составил 92 млн долларов.