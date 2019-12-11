Стали известны лауреаты литературной премии «Большая книга» в 2019 году

Книга «Венедикт Ерофеев: посторонний» — первая биография писателя Венедикта Ерофеева. Опираясь на множество свидетельств современников Ерофеева, документов и воспоминаний, Лекманов, Свердлов и Симановский пытаются отделить правду от мифов, изобразить портрет человека, стремившегося к абсолютной свободе и в прозе, и в жизни. Параллельно в книге разворачивается «биография» Венички, главного героя поэмы «Москва—Петушки», а также подробный анализ его путешествия.

Вторую премию «Большой книги» в этом году присудили писателю Григорию Служителю — за работу над художественным произведением «Дни Савелия». Третья премия — у Гузель Яхиной с романом «Дети мои».

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежный приз первой степени составляет 3 миллиона рублей, второй степени 1,5 миллионов, третьей — 1 миллион рублей.