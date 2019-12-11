10 декабря в Доме Пашкова в Москве подвели итоги 14-го сезона национальной литературной премии «Большая книга». В 2019 году лауреатами стали Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский — за работу над биографией «Венедикт Ерофеев: посторонний».
Стали известны лауреаты литературной премии «Большая книга» в 2019 году
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«Венедикт Ерофеев: посторонний»
Книга «Венедикт Ерофеев: посторонний» — первая биография писателя Венедикта Ерофеева. Опираясь на множество свидетельств современников Ерофеева, документов и воспоминаний, Лекманов, Свердлов и Симановский пытаются отделить правду от мифов, изобразить портрет человека, стремившегося к абсолютной свободе и в прозе, и в жизни. Параллельно в книге разворачивается «биография» Венички, главного героя поэмы «Москва—Петушки», а также подробный анализ его путешествия.
Вторую премию «Большой книги» в этом году присудили писателю Григорию Служителю — за работу над художественным произведением «Дни Савелия». Третья премия — у Гузель Яхиной с романом «Дети мои».
Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежный приз первой степени составляет 3 миллиона рублей, второй степени 1,5 миллионов, третьей — 1 миллион рублей.
В шорт-лист «Большой книги» в этом году вошли Сухбат Афлатуни с романом «Рай земной», Ольгерд Бахаревич и его «Собаки Европы», лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин с книгой «Брисбен», Александр Гоноровсий «Собачий лес», Линор Горалик «Все способные дышать дыхание», Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за работу «Венедикт Ерофеев: посторонний», Евгений Некрасова «Калечина-малечина», Алексей Сальников «Опосредованно», Роман Сенчин «Дождь в Париже», Григорий Служитель «Дни Савелия», Вячеслав Ставецкий «Жизнь А. Г.» и Гузель Яхина с книгой «Дети мои».
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