Выставленный на торги «Компромисс» принадлежал писателю и публицисту Иосифу Косинскому — автору книг об искусстве фотогафии «Радуга на пленке», «Зоркий объектив» и «Юному фотолюбителю». На титульном листе экземпляра сохранилась дарственная надпись, оставленная самим Довлатовым: «Девственному человеку Иосифу Косинскому, которому предстоит узнать в эмиграции массу интересного — с пожеланиям всяческих удач. С.Д.».

«Компромисс» Сергея Довлатова насчитывает 12 новелл, которые были написаны в период с 1973 по 1980 годы. В единую книгу «компромиссы», как называл их сам автор, были собраны в 1981 году. Сюжеты для новелл взяты из журналистского опыта Довлатова в эстонской русскоязычной газете «Советская Эстония» в 1972—1975 годах. К каждой новелле предпослана газетная преамбула. В этой преамбуле показывается результат журналистской работы героя новелл, а в самих новеллах — процесс работы.