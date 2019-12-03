Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги экземпляр сборника новелл Сергея Довлатова «Компромисс». Издание, выпущенное в тираж в 1981 году в Нью-Йорке, подписано собственноручно автором. Стартовая стоимость лота — 60 тысяч рублей.
«Компромисс» Довлатова 1981 года выпуска выставили на аукцион. Стартовая стоимость издания с автографом писателя — 60 тысяч рублей
Выставленный на торги «Компромисс» принадлежал писателю и публицисту Иосифу Косинскому — автору книг об искусстве фотогафии «Радуга на пленке», «Зоркий объектив» и «Юному фотолюбителю». На титульном листе экземпляра сохранилась дарственная надпись, оставленная самим Довлатовым: «Девственному человеку Иосифу Косинскому, которому предстоит узнать в эмиграции массу интересного — с пожеланиям всяческих удач. С.Д.».
«Компромисс» Сергея Довлатова насчитывает 12 новелл, которые были написаны в период с 1973 по 1980 годы. В единую книгу «компромиссы», как называл их сам автор, были собраны в 1981 году. Сюжеты для новелл взяты из журналистского опыта Довлатова в эстонской русскоязычной газете «Советская Эстония» в 1972—1975 годах. К каждой новелле предпослана газетная преамбула. В этой преамбуле показывается результат журналистской работы героя новелл, а в самих новеллах — процесс работы.
Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе в семье театрального режиссера Доната Мечика и актрисы Норы Довлатовой. С 1944 года он жиз в Ленинграде, в 1959 году поступил на филологический факультет ЛГУ. В августе 1978 года эмигрировал из СССР в Нью-Йорк, где стал главным редактором газеты «Новый американец», а к середине 1980-х годов его рассказы успешно печатались в журналах Partisan Review и The New Yorker. Первой серьезной публикацией на родине стала повесть «Филиал», вышедшая под редакцией журнала «Звезда» в 1989 году.
Напомним, в сентябре, ко Дню рождения Сергея Довлатова впервые вышли в печать письма писателя к Иосифу Бродскому. Они хранились в архиве Бродского в библиотеке Йельского университета, откуда были переданы для публикации в журнале «Звезда» писателем Андреем Арьевым.
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