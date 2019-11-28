В импринте «Бомбора» издательства «Эксмо» вышла книга Анны Семак «Близость как способ полюбить себя и жизнь. The secret garden» – нон-фикшн бесстрашной матери семерых детей и жены тренера ФК «Зенит» Сергея Семака. «Собака.ru» публикует отрывок, в котором Анна делится мыслями о разводах и рассказывает о буднях большой семье.
Анна Семак о разводах и детях: «Главное правило выживания в большой семье — режим»
О разводах
В последнее время я все чаще становлюсь свидетелем болезненных расставаний и разводов, чьих-то несостоявшихся планов, разрушенных иллюзий. Ретроградный Меркурий для светских людей, помноженный на Великий пост для православных, никого не оставляет без искушений. Порой кажется, что там, за горизонтом, нас ждёт новая, светлая, счастливая жизнь, а все, что останется в прежней, — ненужный атавизм, ведь мы растём, совершенствуемся, а наша половина занята исключительно борьбой за выживание, а потому не видит дальше своего носа, не интересуется нашими проблемами. На деле бывает действительно так. Страшно представить, как это — жить с человеком, если понимаешь, что любви больше нет, нет общих точек соприкосновения, интересы разные, близость исчезла, на смену им пришли раздражение, грубость… Естественно, первое желание, которое возникает у человека, не теряя времени даром, броситься на поиски утраченного счастья, ведь, скорее всего, как мы склонны думать в такие моменты, с нами просто не тот человек и мы не поняты и не приняты, потому что проблемы только у него, но не у нас. На самом деле проблемы есть у обоих, но как же сложно порой себе в этом признаться!
Со временем даже совершенная красавица превращается в глазах мужчины в самый привычный объект, хаотично двигающийся по квартире, а самый умный, талантливый, когда-то ещё и самый нежный на свете мужчина становится посыльным, водителем, таким же одиночным предметом мебели, ожидающим от супруги/подруги живого участия в его судьбе, совместного досуга, поддержки. Для того чтобы расстаться и развестись, естественно, есть причины весомые — это рукоприкладство, тирания, зашкаливающая ревность, граничащая с сумасшествием, систематические измены, представляющие угрозу для здоровья и жизни. Допускаю, что если у супругов нет детей, то отсутствие общих интересов и утраченная нежность тоже могут быть причиной для расторжения отношений, но над всем остальным можно и нужно работать. Идти в новые отношения в надежде, что там все будет по-другому, равносильно тому, как уйти в монастырь в надежде, что, распрощавшись со всеми соблазнами мира, наконец станешь святым. Увы, оставив земное, ты принесёшь с собой увесистый чемодан наработанных годами страстей. Пройдёт год, два — и с удивлением обнаружишь, что все повторяется и прежние проблемы перешли на новые отношения.
Любовь не может исчезнуть бесследно, если только умеючи её не растоптать. Любовь можно взрастить заново из маленького зернышка, её можно культивировать в себе, если речь действительно идёт о любви — такой, как пишет о ней апостол Павел: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, не терпит своего; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Полезно вспомнить то хорошее, что было между вами, и отталкиваться именно от максимальной отметки безмерного счастья, которое вы когда-либо испытывали друг с другом. Усталость, нежелание меняться и идти навстречу — это не проблема одного человека, но чаще беда обоих людей. Когда и почему все пошло не так? Отчего жена с головой ушла в воспитание детей, не оставив места супругу? Не от того ли, что месяцами, годами билась о бетонную стену, а потом смирилась, закрылась, окуклилась и включила авиарежим? Почему муж, чьё домашнее задание много лет заключалось в том, чтобы любыми способами зарабатывать деньги, выносить ведро и выполнять мелкие поручения, неожиданно находит источник вдохновения в соцсетях или на работе? Может быть, ответ прост и ему давно не хватало личного пространства, свежего воздуха, тепла? Все можно преодолеть и простить, если вами движет не ущемлённое самолюбие, а искреннее чувство, желание сделать близкого человека счастливым.
Подростки расстаются легко и беззаботно, ведь впереди целая жизнь и кажется, что мир у твоих ног. Увы, спустя годы, вспоминая тех, кто так щедро дарил любовь, ценил тебя не за красивую машину и уютную дачу, а за легкий характер, за доброе сердце, становится грустно, что мы так легко разбрасываемся людьми, предпочитая жить здесь и сейчас. Таких ощущений и чувств, как в юном возрасте, может уже никогда не повториться, но кто будет рядом в решающий момент и подскажет не торопиться бежать от себя и своих проблем сломя голову? Кто посоветует расти вместе, держась за руки, решая проблемы обдуманно и сообща? Ведь в это время чаще прислушиваешься к советам старших товарищей, свободных как ветер, которым нужны не обремененные отношениями союзники, а не связанные глупыми любовными клетками нытики, пытающиеся маневрировать на доске, оказавшись в открытом море. Самое печальное, что при выборе для себя легкого пути новых отношений, свободы, часто разменной монетой, предметом манипуляций становятся дети. Мы редко думаем о них в такие моменты, полагая, что они могут быть счастливы, только если счастливы родители. Отчасти это так, если ребенок становится невольным соучастником конфликтов, ссор и громких разборок, воспринимая при этом происходящее на свой счёт, тяжело травмируя душу на всю оставшуюся жизнь.
Ситуации бывают разные, и порой болезненное расставание становится единственным возможным решением, но все-таки не будем забывать, что в наше сложное время брачный союз остаётся тем спасительным островком, на котором можно строить крепкие, надёжные конструкции, созидать. Это институт, где ты непрерывно совершенствуешься, учишься, растешь, сдаёшь сложные экзамены, иногда проваливаешь зачеты и сессии, случается и так, что выхода нет, берёшь академ и через время с новыми силами движешься дальше. На пользу ли пошёл развод, можно оценить в первый год свободной жизни. Если беспорядочные половые связи, алкоголь и душевная теснота — это все, что приобрёл человек вместо отягощающих семейных отношений, то, возможно, проблема все-таки была не только в партнере. Здесь, как говорится, кто на что учился. Главное, что в современном мире, дающем все условия для духовного совершенствования и личностного роста, учиться никогда не поздно. Весной полезно привести в порядок не только шкафы и окна, но и разобраться в собственной жизни, проверить, все ли идёт по плану. Достаточно ли я отдаю, прежде чем сказать, что в браке или отношениях давно ничего не получаю? Счастливы ли со мной близкие? Умею ли я любить по-настоящему? Говорят, что рядом с нами тот, кого мы заслуживаем. Женщина воспитывает для себя мужчину мечты, направляя и мягко корректируя его характер в то время, когда он влюблён и податлив, именно её заслуга в том, как мужчина выглядит, женщина во многом отвечает за его здоровье и успех, питая его своей энергией, вселяя уверенность. Муж воспитывает себе достойную жену, четко обозначив свою позицию, очертив личное пространство, показав, кто в доме хозяин. Проблемы, кризисы, драмы — часть повседневной жизни, от этого не уберечь даже самую прочную семью, но все же в минуты сомнений полезно вспомнить старую русскую пословицу: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем».
О большой семье
На мой взгляд, самое главное препятствие на пути к многодетной семье — гиперответственность. Мы очень боимся нарушить привычное течение жизни и выйти из зоны комфорта. Что там за поворотом? Вдруг какие-то непредвиденные сложности? Главные правила выживания в многодетной семье — режим, организация, логистика. В нашей семье дети лежат в кроватях в 21.30. Полчаса на чтение и истории из жизни, в 22.00 строго отбой. С 20.30 я закрываю кухню на тяжёлый амбарный замок, а ключ до утра вешаю на шею. На стене висят графики — куда и когда кого везти, дополнительные занятия, репетиторы, бассейн. С логистикой все просто — нам помогает водитель, развозит детей на автобусе, тоже по графику. Старшие дети присматривают за младшими, прекрасно знают все требования родителей и семейные порядки.
Я запрещаю бегать по дому сломя голову и визжать, потому что такое перевозбуждение непременно заканчивается слезами. Кто-то кого-то толкнул, упали, разбили голову. Так дети приучились ходить спокойно, выяснять отношения ровно, убирать за собой посуду, разговаривать тихо на языке Серебряного века. Выплеснуть энергию уместно на улице, у нас для этого просторный двор и спортивная собака, всегда готовая поддержать любую активность. Для того чтобы комфортно разместить семерых детей, мы используем три комнаты. Одну для подросшего мальчика 12 лет, вторую для девочек 8 и 11 лет и третью, с четырьмя кроватями, для остальных детей. В выходные дни и каникулы я непременно каждое утро раздаю всем задания — примеры, контрольное списывание, раскраски, пазлы, чтение, английские слова. Дети очень рады этим заданиям, я преподношу это не как повинность, а как квест. Иногда старшие проверяют примеры у младших. Так же распределяются обязанности по дому. Девочки готовят полдник, мальчики пылесосят, каждый поддерживает порядок в своей комнате. Вспоминаю, что с одним, двумя и тремя детьми мне было гораздо тяжелее, чем сейчас с семерыми. Зато и радости в семь раз больше.
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