Анна Семак о разводах и детях: «Главное правило выживания в большой семье — режим»

Ситуации бывают разные, и порой болезненное расставание становится единственным возможным решением, но все-таки не будем забывать, что в наше сложное время брачный союз остаётся тем спасительным островком, на котором можно строить крепкие, надёжные конструкции, созидать. Это институт, где ты непрерывно совершенствуешься, учишься, растешь, сдаёшь сложные экзамены, иногда проваливаешь зачеты и сессии, случается и так, что выхода нет, берёшь академ и через время с новыми силами движешься дальше. На пользу ли пошёл развод, можно оценить в первый год свободной жизни. Если беспорядочные половые связи, алкоголь и душевная теснота — это все, что приобрёл человек вместо отягощающих семейных отношений, то, возможно, проблема все-таки была не только в партнере. Здесь, как говорится, кто на что учился. Главное, что в современном мире, дающем все условия для духовного совершенствования и личностного роста, учиться никогда не поздно. Весной полезно привести в порядок не только шкафы и окна, но и разобраться в собственной жизни, проверить, все ли идёт по плану. Достаточно ли я отдаю, прежде чем сказать, что в браке или отношениях давно ничего не получаю? Счастливы ли со мной близкие? Умею ли я любить по-настоящему? Говорят, что рядом с нами тот, кого мы заслуживаем. Женщина воспитывает для себя мужчину мечты, направляя и мягко корректируя его характер в то время, когда он влюблён и податлив, именно её заслуга в том, как мужчина выглядит, женщина во многом отвечает за его здоровье и успех, питая его своей энергией, вселяя уверенность. Муж воспитывает себе достойную жену, четко обозначив свою позицию, очертив личное пространство, показав, кто в доме хозяин. Проблемы, кризисы, драмы — часть повседневной жизни, от этого не уберечь даже самую прочную семью, но все же в минуты сомнений полезно вспомнить старую русскую пословицу: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем».