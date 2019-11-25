Тест «Леха я или не Леха»: Отличите стихи поэтов от чиновников-любителей

На этой неделе в прокат выйдет фильм Александра Лунгина «Большая поэзия» – история про сочиняющих стихи охранников: вариация на тему гения и злодейства в подмосковных Люберцах. Посмотрите его трейлер про Леху и не Леху, чтобы настроиться, и пройдите наш тест, в котором рифмы профессиональных поэтов спрятаны среди творений чиновников-любителей.