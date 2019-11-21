5 лучших новых книг о Петербурге

«20 уникальных парадных Санкт-Петербурга. Эпоха модерна»

2019 год, Федор Грибков

Федору нет еще и 25 лет, а он уже дипломированный филолог, пишет музыку, составляет авторские маршруты по городу (десятками), запустил общероссийский проект «Экскурсии по модерну», за которым только «Вконтакте» следят больше 19 000 человек. В лепнине он видит таинственные послания от архитектора, а не набор форм из каталогов, слог у него такой, будто он полудовлатов-полублок, а в предисловии к книге он честно признается, что все 20 парадных выбирал сердцем. В итоге получился отлично иллюстрированный художественный роман с обильными элементами исторической истины – про то, как молодой человек любит город, узнает его, и тот отвечает ему взаимностью. Читать стоит однозначно, причем карманный формат книги позволяет делать это очень кинематографично – в вагоне летящего по Петербургу трамвая. Послушать Федора с презентацией книги можно на фестивале в 18:00.