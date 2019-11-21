22 ноября в библиотеке имени Маяковского пройдет однодневный фестиваль новых книг о Петербурге с лекциями, презентациями и издательскими ценами. Специально для «Собака.ru» исследовательница города Ксения Сидорина выбрала пять лучших изданий, которые будут интересны и профессионалам, и краеведам-любителям.
5 лучших новых книг о Петербурге
«20 уникальных парадных Санкт-Петербурга. Эпоха модерна»
2019 год, Федор Грибков
Федору нет еще и 25 лет, а он уже дипломированный филолог, пишет музыку, составляет авторские маршруты по городу (десятками), запустил общероссийский проект «Экскурсии по модерну», за которым только «Вконтакте» следят больше 19 000 человек. В лепнине он видит таинственные послания от архитектора, а не набор форм из каталогов, слог у него такой, будто он полудовлатов-полублок, а в предисловии к книге он честно признается, что все 20 парадных выбирал сердцем. В итоге получился отлично иллюстрированный художественный роман с обильными элементами исторической истины – про то, как молодой человек любит город, узнает его, и тот отвечает ему взаимностью. Читать стоит однозначно, причем карманный формат книги позволяет делать это очень кинематографично – в вагоне летящего по Петербургу трамвая. Послушать Федора с презентацией книги можно на фестивале в 18:00.
«Гаражи Петербурга 1900-1910-х годов. История и архитектура»
2019 год, Ольга Шурыгина
Главная последняя тенденция петербургского краеведения среди тех, кто еще не в возрасте Льва Лурье, – гиперлокальность. В профессиональном сообществе появились свои молодые эксперты по витражам, дверям, печам, даже оконной фурнитуре начала ХХ века. Они проводят дни напролет в архивах и библиотеках, а потом публикуют самое интересное в своих блогах. Ольга Шурыгина поступила дальновиднее – написала книгу. В ней она рассказывает о трансформации каретных сараев в паркинг: с фотографиями, архивными чертежами, цитатами, ссылками и сносками, отличной версткой и внушающим уважение научным редактором. Малотиражный труд сразу купили в «Подписные издания» и все библиотеки города.
«Витражи в России: эпизоды истории»
Серия начата в 2019 году, Татьяна Княжицкая
Самыздатовский бенефис искусствоведа Татьяны Княжицкой – начатая серия книг с ее статьями, опубликованными в разных изданиях в разные годы. Крошечный тираж (всего 50 экземпляров каждого сборника), научный аппарат, обильный обвес из приложений и богатый опыт Татьяны делают эту книгу нужной всем краеведам города.
Журнал «Архитектурная керамика мира»
С 2018 года, продолжает издаваться
За год с момента громкого, но не без шероховатостей открытия музея «Керамарх» он превратился в маленькую империю: провел фестиваль, гостей которого призывали «месить глину», многодневные научные конференции со спикерами со всего света, скоро откроется филиал в Выборге. А еще «Керамарх» в ответе за лучшее, что случилось с профессиональной периодикой в Петербурге – три выпуска журнала «Архитектурная керамика мира». В нем печатаются авторы, прошедшие строгий отбор научных редакторов, требования к оформлению статей такие, будто вернулся к своему научному руководителю в университет, а макет делают пусть и не очень быстро, но зато дотошно и хорошо. На выходе получается тяжелое глянцевое издание, которое приятно взять в руки и которому можно доверять – кстати, с третьего номера журнал включен в Российский индекс научного цитирования.
«Поставангард. Живопись. Графика»
2019 год, издание музея «Царскосельская коллекция»
Крошечный музей «Царскосельская коллекция» в Пушкине – обязателен к посещению. Его основу составляют работы ленинградских художников авангарда и поставангарда, несколько отдельных залов занимает гениальный Арефьевский круг.
Каталоги музей издает удивительно спокойные и нарочито простые в своем оформлении – они все одного формата (благодаря чему только украшают полки), у всех безупречные полиграфия и дизайн. Они – предмет интеллектуального коллекционирования классом повыше, чем бесконечные тома от Taschen – ведь тираж у каждой книги крошечный, а сами публикуемые материалы – уникальны (и никто не узнает, что стоимость книги исчисляется всего трехзначным числом). На выставке музей покажет переиздание «Поставангарда», а полноценная презентация книги состоится только в феврале в день рождения учреждения.
Фестиваль пройдет на набережной Фонтанки, 46. Книги можно купить с 13:00 до 19:00. В 20:00 состоится лекция «Букинисты дореволюционного Петербурга», ее прочтет заведующая отделом истории книжной культуры московской государственной исторической библиотеки Людмила Ларионова. Вход бесплатный, нужна предварительная регистрация.
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